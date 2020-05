LG rejoint Samsung comme fournisseur d’écrans OLED pour l’iPhone 12

Apple fait son maximum pour se prémunir contre les monopoles autour de sa chaîne d’approvisionnement impliquant l’iPhone 12. L’entreprise était plus que disposée à regarder au-delà de la Chine comme base de production pendant la pandémie du COVID 19. Aujourd’hui, Apple a décidé de ne pas prendre le risque d’avoir un seul fournisseur pour les écrans OLED et a ajouté LG en tant que second fournisseur avec l’actuel Samsung Display.

Deux rapports ont fait le tour de la question de savoir comment la production d’écrans pour l’iPhone 12 ne soit pas uniquement laissée chez Samsung, qui est le fournisseur majeur depuis quelques années maintenant. Le géant sud-coréen est le plus grand fabricant de panneaux OLED pour smartphones au monde, et il fabrique même les meilleurs écrans OLED du secteur. La société fournit des écrans OLED à diverses marques, dont Apple, Huawei, OnePlus, OPPO et Xiaomi. Les rapports laissaient entendre que LG se joindrait à Samsung pour fournir les écrans OLED des prochains iPhone.

Selon un rapport publié sur DigiTimes, Samsung a obtenu une plus grande partie des commandes du panneau AMOLED nécessaires pour la gamme d’iPhone 2020. LG Display et BOE Technology se partagent les plus petites parts.

De plus, le rapport publié sur le site coréen Elec indique que LG Display fournira jusqu’à 20 millions de panneaux OLED pour la série d’iPhone 12, tandis que Samsung Display pourra en produire 55 millions. En d’autres termes, on peut affirmer sans risque qu’Apple espère vendre 75 millions d’unités de son prochain produit phare lors de son lancement plus tard cet automne.

En outre, il semblerait que les séries d’iPhone 11 et d’iPhone SE 2020 soient les derniers appareils d’Apple à offrir des écrans LCD.

Prédiction de 75 millions d’unités

La rumeur veut qu’Apple passe, pour la première fois, complètement aux écrans OLED avec la gamme d’iPhone 12. Il pourrait y avoir jusqu’à quatre variantes d’iPhone 12 : iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. L’iPhone 12 de 5,4 pouces et l’iPhone 12 Max de 6,1 pouces devraient utiliser des écrans à 60 Hz, tandis que l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces pourraient proposer des écrans avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En novembre de l’année dernière, des rumeurs ont fait surface sur le fait que Samsung serait le seul fournisseur de la technologie Y-OCTA améliorée qui inclut le capteur tactile dans l’écran. Selon les rapports, cela rendrait l’iPhone plus fin, plus léger et peut-être moins cher à fabriquer et à vendre.