Gmail facilite le changement d’apparence de votre boîte de réception

Accéder à la pléthore de paramètres cachés dans Gmail peut être pénible, mais cela va bientôt devenir un peu plus facile. Aujourd’hui, Gmail lance un nouveau panneau de configuration rapide, qui permettra de voir beaucoup plus facilement comment les modifications apportées à votre boîte de réception affecteront la façon dont vous consultez vos e-mails sans quitter la page.

Une fois que cette nouvelle mise au point arrivera sur votre compte, elle s’activera automatiquement. Bien que le menu complet des paramètres existants soit toujours disponible, ces nouveaux paramètres rapides de Gmail modifieront la disposition de la boîte de réception en temps réel, de sorte que les utilisateurs peuvent voir comment chaque paramètre fonctionne.

Les utilisateurs disposant de la nouvelle interface utilisateur verront un volet différent s’afficher lorsqu’ils cliqueront sur l’icône en forme de roue dentée dans le coin supérieur droit de l’interface Web de Gmail. Cela comprendra une option permettant de modifier la densité des informations affichées (entre par défaut, normal ou compact).

Il vous permet également de choisir les e-mails que vous souhaitez voir prioritaires dans votre boîte de réception. Une autre option vous permet d’ajouter un volet de lecture afin de pouvoir voir le contenu d’un e-mail sans avoir à l’ouvrir. Enfin, vous pouvez ajuster votre thème Gmail à partir du menu des paramètres rapides.

Vous devrez tout de même explorer la liste complète des paramètres si vous voulez, par exemple, faire une réponse de vacances pendant un certain temps hors du bureau. Google a placé un lien vers toutes ces options en haut du menu des paramètres rapides, et a mentionné dans un communiqué de presse pour cette fonctionnalité qu’aucune nouvelle fonction n’est ajoutée à Gmail.

Un déploiement courant juin

Il s’agit simplement d’un regroupement des précédentes fonctionnalités pour rendre son service de messagerie un peu plus facile à utiliser. Cela encouragera probablement les gens à expérimenter davantage les options disponibles — ou simplement à montrer aux utilisateurs ce qui existe déjà et qu’ils n’auraient peut-être pas réalisé.

La meilleure façon de parcourir votre boîte de réception est l’une de ces choses très personnelles, même si de nombreux utilisateurs de Gmail ne savent probablement pas qu’il existe des paramètres qui contrôlent l’interface utilisateur et qui peuvent la faire varier considérablement. Selon Google, les nouveaux paramètres rapides de Gmail seront mis en place pour les utilisateurs de comptes personnels sur Gmail et les clients G Suite au cours du mois prochain, et activés par défaut.