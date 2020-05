La série OnePlus 8 permet de jouer à Fortnite à 90 fps

OnePlus s’est associé à Epic Games pour faire fonctionner Fortnite sur le Unreal Engine à 90 images par seconde à la série OnePlus 8. Avec cette annonce, OnePlus devient la première marque dont les smartphones peuvent faire tourner Fortnite à 90 images par seconde sur Android.

« OnePlus et Epic Games ont mis au point l’une des meilleures expériences Fortnite sur smartphone. La série OnePlus 8 offrira un gameplay Fortnite ultra fluide grâce aux 90 fps, une expérience que l’on ne retrouve même pas sur les consoles actuelles », a déclaré Pete Lau, fondateur et PDG de OnePlus dans un communiqué.

La plupart des smartphones Android font tourner Fortnite à 60 images par seconde maximum, comme les versions Xbox One et PS4 du jeu. La console de Nintendo, la Switch, est à la traîne avec un maximum de 30 images par seconde. La plupart des appareils Apple, y compris l’iPhone XS, XS Max et XR, ont la possibilité d’exécuter le jeu à 60 images par seconde, tandis que l’iPad Pro peut également exécuter le jeu à une fréquence d’images maximale de 120 images par seconde, grâce à l’affichage à haute fréquence de la tablette.

Cela dit, le 90 images par seconde de Fortnite n’est pas encore disponible sur les autres smartphones de la société dotés d’un écran 90 Hz comme les séries OnePlus 7 Pro et OnePlus 7T. Tous ces smartphones continueront à supporter Fortnite à 60 fps jusqu’à une nouvelle annonce.

De plus, il semble y avoir un problème de mise en œuvre. GameSpot signale que les paramètres graphiques globaux seront réglés à un niveau bas une fois que le mode 90 fps est activé. En d’autres termes, vous devrez probablement faire un compromis entre un gameplay à haut débit ou des graphismes supérieurs en fonction de vos préférences.

— OnePlus (@oneplus) May 26, 2020