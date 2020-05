Le Galaxy Note 20+ pourrait délaisser certaines caractéristiques

Le prochain vaisseau amiral de Samsung pour 2020 pourrait se révéler être un mélange de ces deux prédécesseurs haut de gamme. D’une part, on s’attend toujours à ce qu’il offre de bonnes caractéristiques techniques sous le capot, mais d’autre part, il semble que ce soit un pas en arrière si on le compare au Galaxy S20 Ultra. D’autre part, le Galaxy S20 Ultra a été largement perçu comme excessif, tant en matière de fonctionnalités que de prix, et Samsung pourrait bien adopter une stratégie intelligente pour s’en distancier. C’est exactement ce qu’il pourrait faire, compte tenu de ces nouvelles fuites.

L’un des principaux points de discorde avec le Galaxy S20 Ultra est ses caméras. Bien que bonnes sur le papier et dans la vraie vie, elles ne sont pas vraiment exceptionnelles par rapport aux smartphones moins chers. Le Space Zoom 100X, en particulier, a été considéré comme un simple gadget qui n’apporte rien de concret.

D’après les informations du GalaxyClub, Samsung va se débarrasser de ce surnom. La bonne nouvelle, c’est que le Galaxy Note 20+ sera toujours équipé d’un capteur photo à zoom de type périscope.

Malheureusement, toutes les nouvelles ne sont pas des bonnes nouvelles. En ce qui concerne la capacité de batterie, la Galaxy Note 20+ passera des 4 300 mAh du Galaxy Note 10+ à seulement 4 500 mAh. Par rapport à l’énorme capacité de 5 000 mAh du Galaxy S20 Ultra, c’est un peu décevant, bien qu’elle soit exactement la même que celle du Galaxy S20+.

La présence du S Pen pourrait également avoir été un facteur qui explique pourquoi Samsung a décidé de ne pas repousser les limites — évitons le désastre du Galaxy Note 7 une nouvelle fois.

Une caméra moins clinquante !

Après les rendus 3D de la semaine dernière du Galaxy Note 20, Pigtou nous donne aujourd’hui un aperçu du Galaxy Note 20+. Non seulement il confirme la configuration de la caméra arrière, sans marquage du zoom spatial 100X, mais il « confirme » également le nouveau port pour loger le S Pen sur le côté gauche de l’appareil.

Parmi les autres caractéristiques attendues, le Galaxy Note 20+ utilisera probablement le même capteur de 108 mégapixels que le Galaxy S20 Ultra alors que le modèle « non Plus » ne devrait pas s’en vanter. Toutes ces caractéristiques seront confirmées lors d’un événement en ligne qui aura lieu en août, faisant du Galaxy Note 20 un smartphone assez spécial dans l’histoire de Samsung à plus d’un titre.