Apple pourrait ne pas inclure les EarPods avec l’iPhone 12 pour stimuler les ventes d’AirPods

Un nouveau rapport du célèbre Ming-Chi Kuo indique que Apple pourrait ne pas inclure les écouteurs filaires dans ses achats d’iPhone 12. Selon Kuo, cela s’explique par le fait que la société va essayer de stimuler les ventes d’AirPods pendant la période des fêtes de fin d’année. Ming-Chi Kuo indique également que la société offrira de fortes réductions sur les AirPods pendant cette même période afin de stimuler davantage les ventes.

Dans cette optique, Kuo a également augmenté ses estimations de ventes d’AirPods de 80 à 93 millions d’unités. Il serait logique qu’Apple baisse les prix des AirPods de seconde génération, car ils auront environ 18 mois au moment du lancement de l’iPhone 12, mais il serait regrettable que la société décide de ne pas inclure les EarPods ordinaires dans le prochain iPhone.

Il convient de souligner que l’absence des écouteurs dans la boîte ne signifie pas nécessairement que les écouteurs Lightning cesseront d’être produits par Apple. Kuo a suggéré que l’absence d’EarPods dans la boîte avec l’iPhone 12 pourrait correspondre à une promotion pour les AirPods.

Il se pourrait aussi que ce soit la prochaine étape dans le cheminement d’Apple vers un iPhone sans port physique. Au lieu de passer à un smartphone USB-C, la future gamme d’iPhone d’Apple pourrait s’orienter vers une connectivité sans fil. L’alimentation électrique pourrait être fournie exclusivement par une recharge sans fil (Qi-standard), et le transfert de données pourrait être assuré par le Wi-Fi, les données cellulaires mobiles et le Bluetooth.

Je suis tout à fait favorable aux produits Apple à prix réduit, mais ne pas inclure les EarPods dans la boîte est une décision qui pourrait faire débat. Bien sûr, on peut dire que les gens qui achètent un iPhone peuvent probablement dépenser 179 euros de plus pour acheter des AirPods. Cependant, ce n’est pas la première fois qu’Apple prendrait une décision assez controversée.

Est-ce un bon changement ?

Pour ceux qui ne le savent pas, Apple livre un bloc de charge de 5 W avec l’iPhone XR, l’iPhone 11, et même les fleurons iPhone XS et XS Max. Cela, alors que tous ces smartphones supportent une charge rapide de 18 W. La société ne propose que le chargeur rapide avec les onéreux iPhone 11 Pro et Pro Max. Cela a également permis d’augmenter les revenus, les gens devant acheter séparément un chargeur rapide pour leur iPhone et un câble USB-C vers Lightning pour recharger ce dernier plus rapidement.

Bien que controversé, ce dernier rapport ressemble à quelque chose qu’Apple pourrait faire. La société va sans doute fournir des explications farfelues pour justifier sa décision, et la plupart de ses utilisateurs finiront par acheter des AirPods plutôt que des options de tiers. Quoi qu’il en soit, je garde l’espoir qu’Apple ne prendra pas cette décision, mais nous allons devoir attendre et voir.

Bien sûr, l’absence des EarPods n’est qu’une rumeur pour l’instant.