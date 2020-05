Build 2020 : Visual Studio Live Share permet de partager des applications en cours d’exécution

Lors de l’ouverture de sa Build 2020, Microsoft a annoncé plusieurs mises à jour et améliorations de Visual Studio. De nombreuses nouvelles fonctionnalités aideront les développeurs à communiquer et à travailler ensemble pour créer et mettre en œuvre du code.

Tout d’abord, Visual Studio Live Share prend désormais en charge le chat textuel et vocal en preview public. Deuxièmement, Visual Studio Codespaces, qui était auparavant connu sous le nom de Visual Studio Online, est moins cher pour tous les types d’instances. En outre, les GitHub Actions pour Azure sont désormais intégrées au code de Visual Studio, à l’interface utilisateur de CLI Azure et au portail Azure. Les Codespaces de Visual Studio sont désormais accessibles depuis Visual Studio Code, Visual Studio (Private Preview), ou dans un éditeur basé sur un navigateur.

La fonction Live Share de Visual Studio est l’une de mes fonctions préférées sur l’IDE. Cette fonctionnalité, qui est disponible à la fois sur Visual Studio et Visual Studio Code, permet aux utilisateurs de collaborer sur du code en temps réel. Elle peut être utilisée pour coordonner les efforts de codage et de débogage en temps réel.

Grâce à l’ajout d’un chat textuel et vocal, les développeurs peuvent communiquer plus efficacement. Visual Studio Live Share prend désormais en charge le partage des applications en cours d’exécution. Ces nouvelles fonctionnalités devraient aider les développeurs à travailler davantage au sein d’un même programme plutôt que de devoir passer d’une application à l’autre pour communiquer et travailler. En outre, les développeurs peuvent conserver leurs préférences d’édition personnelles et leur propre curseur, de sorte qu’ils peuvent travailler ensemble ou indépendamment dans un espace partagé.

Microsoft a récemment rebaptisé Visual Studio Online en Visual Studio Codespaces. Dans le cadre de cette annonce, Microsoft a fait savoir que des prix plus bas sont disponibles à partir d’aujourd’hui. Ce changement de nom a été effectué pour aider les gens à comprendre que Visual Studio Codespaces est plus qu’un « éditeur dans un navigateur ». Les gens peuvent désormais accéder aux Codespaces à partir d’un plus grand nombre d’appareils grâce à Visual Studio Code, Visual Studio (Private Preview), ou à partir d’un éditeur basé sur un navigateur. En outre, les Codespaces sont désormais disponibles dans GitHub en preview privé.

Parfait pour le télétravail

Dans l’état actuel des choses et la pandémie imposant le confinement et le télétravail, tout outil qui facilite la collaboration en ligne est probablement un ajout bienvenu à la boîte à outils des développeurs. Contrairement au partage d’écran ou à d’autres moyens de travailler ensemble, un aspect intéressant de Live Share est que les développeurs individuels peuvent conserver leurs propres paramètres, souvent quelque peu idiosyncrasiques, auxquels ils sont habitués.

Pour l’instant, il ne semble pas que le chat textuel et vocal soit intégré à l’un des autres outils de communication de Microsoft comme Teams donc, pour le moment, ce qui se passe dans Live Share reste dans Live Share. Les nouvelles fonctionnalités sont maintenant disponibles en preview public..