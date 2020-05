Build 2020 : les applications GUI de Linux arrivent sur Windows 10

À l’approche de la version 2004 de Windows 10, alias May 2020 Update, Microsoft s’apprête à présenter le nouveau Windows Subsystem Linux (WSL) 2 aux utilisateurs du monde entier. Et comme prévu, la deuxième génération du WSL s’accompagne d’un grand nombre d’améliorations, notamment le noyau Linux complet qui est intégré à la plateforme.

Mais les utilisateurs de Windows 10 ne sont pas les seuls à bénéficier de Linux, et de plus amples informations à ce sujet ont été communiquées hier soir lors de la conférence des développeurs, la Build 2020. Tout d’abord, ce sont les applications graphiques (GUI) de Linux qui font leurs débuts dans le monde de Windows 10.

Comme beaucoup le savent déjà, le Windows Subsytem for Linux permettait aux applications Linux de fonctionner sous Windows 10 sans interface graphique, et si ce problème pouvait être résolu avec un serveur X qui s’occuperait de tout. Ce n’est pas un secret que les performances globales ne sont pas toujours les meilleures.

Ainsi, à partir d’une future mise à jour, le Windows Subsytem for Linux permettrait aux GUI de Linux de fonctionner aux côtés des applications Windows, donc une fois encore, Microsoft réunit le meilleur des deux mondes pour une expérience cohérente dans Windows 10.

Bonjour, les applications GUI !

Inutile de dire que Microsoft joue sa carte sur ce point, et étant donné l’énorme croissance que Linux a enregistrée récemment, il est possible qu’une telle mise à jour ralentisse la transition de Windows. « La prise en charge des applications graphiques (GUI) Linux vous permettra d’ouvrir une instance WSL et d’exécuter directement une application GUI Linux sans avoir besoin d’un serveur X tiers. Cela vous aidera à exécuter vos applications préférées dans un environnement Linux tel qu’un environnement de développement intégré (IDE) », a annoncé Microsoft lors de la Build 2020.

En outre, Microsoft apporte également un support GPU pour le WSL 2 pour l’accélération matérielle qui, comme l’explique la société elle-même, apporterait évidemment une série d’avantages, notamment pour l’apprentissage machine et le développement de l’intelligence artificielle.

Accélération matérielle des GPU

Et, il y a plus à venir sur le front de Linux dans Windows 10. Le Windows Subsytem for Linux prendra en charge une nouvelle commande d’installation qui permettra aux utilisateurs de déployer plus facilement des applications Linux et de les utiliser en plus de Windows 10. Ce processus d’installation simplifié contribue à améliorer l’expérience globale du WSL, et Microsoft affirme qu’il sera plus facile pour tout le monde d’exécuter une application Linux sous Windows 10. Le WSL permettra bientôt une installation simplifiée en lançant la commande « wsl.exe —install », ce qui facilitera plus que jamais l’utilisation des applications Linux sous Windows, indique Microsoft.

WSL 2 fera partie de la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10, dont le nom de code est la version 2004 et qui devrait être publiée dans le courant du mois. Toutefois, certaines des améliorations apportées, comme la prise en charge des GUI Linux, ne seront pas disponibles immédiatement, la société devant les déployer ultérieurement.

L’accélération matérielle du GPU est attendue dans les mois à venir, d’abord dans le cadre des versions publiées pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider et ensuite seulement pour les appareils de production. La prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 est prévue pour l’automne sous la forme d’une version 2009, mais il n’est pas encore clair si c’est l’objectif pour le lancement de cette fonctionnalité.

Une chose est sûre. Microsoft prend très au sérieux le mélange du monde de Windows et de Linux, et la plateforme WSL est l’outil idéal que l’entreprise utilise non seulement pour ralentir la migration de Windows vers Linux, mais aussi pour maintenir certains de ceux qui se sont engagés à utiliser Linux sur son propre système d’exploitation.