Honor lance son MagicBook Pro, sa ViewPad 6 et d’autres produits connectés

Honor a révélé une nouvelle gamme d’ordinateurs portables, de tablettes et d’accessoires pour la maison connectée, notamment en s’attaquant au MacBook Pro avec son propre ordinateur portable de 16 pouces. Le MagicBook Pro de Honor utilisera jusqu’à la 10e génération de processeur Core i7-1051OU d’Intel, associé à la carte graphique NVIDIA GeForce MX350.

Le tout est intégré dans un ordinateur portable de 16,1 pouces avec de minuscules bords d’écran de 4,9 mm. Il y aura un modèle Core i5 avec 16 Go de RAM et un stockage SSD de 512 Go, au prix de 5 999 RMB (770 euros), tandis qu’une version avec le processeur Core i7 sera proposée à partir de 6 699 RMB (860 euros). Pour le moment, nous ne savons s’il arrivera en France.

La nouvelle tablette de Honor, la ViewPad 6, a un écran de 10,4 pouces au ratio 16:9.6, fonctionnant à une résolution de 2 000 x 1 200 pixels. Elle est basée sur la version 3.1 de la surcouche Honor Magic sur Android, et fonctionne avec le processeur Kirin 985 5G. Honor proposera des versions avec 6 ou 8 Go de mémoire, et avec 64, 128 ou 256 Go de stockage ; un emplacement micro SD pourra accueillir une carte SD 512 Go.

À l’arrière, on trouve une caméra de 13 mégapixels avec une mise au point automatique ; à l’avant, une caméra super grand-angle de 8 mégapixels avec une mise au point fixe. Il y aura une connectivité Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1 et un port USB Type-C, et Honor offrira son propre stylet numérique, le Magic-Pencil, et un clavier Bluetooth avec la tablette.

Il y aura trois finitions — Titanium Silver, Midnight Black et Emerald Green — pesant toutes 475 g. Les prix en Chine seront révélés le 13 juin précise Honor, et la société prévoit que la ViewPad 6 soit en vente sur les marchés étrangers à partir du mois de juin.

Honor Router 3 et HONOR Vision

Le premier routeur Wi-Fi 6 de Honor, le Router 3, tout simplement nommé, est simple. Il supporte le Wi-Fi AX300 (2,4 GHz/5 GHz) et fonctionne avec un processeur double cœur cadencé à 1,2 GHz et 128 Mo de mémoire. Comme vous vous en doutez, il est doté de fonctions telles que les réseaux Wi-Fi invités et le contrôle parental pour gérer la façon dont les enfants se connectent à Internet, ainsi que la gestion de la bande passante et des appareils. Il y a également une protection contre l’hameçonnage et un cheval de Troie. Quatre ports Ethernet Gigabit sont situés à l’arrière, ainsi que quatre antennes externes.

Selon Honor, les utilisateurs peuvent s’attendre à des débits allant jusqu’à 3 000 Mb/s, même si, bien sûr, la nature de la construction et de l’aménagement de votre maison, ainsi que votre distance par rapport au Router 3, auront une incidence sur ce débit. Ce qui distingue vraiment le Router 3, c’est son prix abordable pour la prise en charge du Wi-Fi 6. Le prix chinois est de seulement 219 RMB (30 euros). Il sera en vente sur les marchés étrangers en juillet.

Le nouveau téléviseur connecté de Honor, la série Vision X1, fonctionne avec un écran 8K. Honor aura deux versions — l’une de 65 pouces, l’autre de 55 pouces — chacune avec quatre haut-parleurs de 10 W. Il y a également un assistant intégré, explique la société, ainsi qu’une assistance à distance à partir des smartphones de Honor. Le modèle de 55 pouces coûtera 2 299 RMB (295 euros), tandis que celui de 65 pouces coûtera 3 299 RMB (424 euros).

Honor Choice

La dernière nouvelle de Honor est la gamme Honor Choice, pour enrichir votre expérience de la maison connectée. Il s’agit de la gamme de maisons et d’accessoires connectés de la société, dont les nouveaux écouteurs Honor TWS X1. Ils auront une autonomie de 24 heures et seront vendus au prix de 169 RMB (22 euros).

Un aspirateur Honor Smart, quant à lui, a un moteur de 350 W et une autonomie de 65 minutes. Mais le plus intéressant est le système de stérilisation par ultraviolets, qui, selon Honor, peut tuer les bactéries sur différentes surfaces lorsque vous passez l’aspirateur. Il y a aussi un nouveau ventilateur multiplicateur d’air et un humidificateur, ainsi qu’une lampe de bureau, une brosse à dents électrique et une bouilloire connectée.

Les produits Honor Choice sélectionnés pour la maison connectée seront disponibles sur les marchés étrangers à partir du mois de juin.