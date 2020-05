La méthode d’appairage des Surface Earbuds n’est pas la meilleure du marché

Les premiers appareils auditifs véritablement sans fil de Microsoft, les Surface Earbuds, sont maintenant disponibles. Ils offrent une réduction du bruit, un confort et une longue autonomie, et coûtent 219,99 euros. Bien qu’il soit trop tôt pour rendre un verdict, ils semblent plutôt bons sur le papier. Cependant, il existe un épineux problème qui pourrait décourager certains potentiels acheteurs.

En effet, les très attendus Surface Earbuds de Microsoft, que tant de gens vantent leur conception et le fait qu’ils sont prêts à concurrencer les AirPods de la société, sont lancés avec une problématique que la plupart d’entre nous n’ont pas vu venir. Et tout se résume à la façon dont le processus d’appairage fonctionne, ce qui à son tour cause d’autres problèmes que vous allez découvrir.

Tout d’abord, Engadget a découvert que Microsoft a mis en place une méthode d’appairage obsolète pour les Surface Earbuds, qui se résume à un seul écouteur qui s’appaire et se connecte à votre smartphone ou ordinateur portable. Autrement dit, à chaque fois que vous configurez les Surface Earbuds, seul l’écouteur droit est directement connecté à votre appareil source.

Comment fonctionne l’écouteur gauche ? Il repose sur les informations envoyées par l’écouteur droit, ce qui signifie qu’il en dépend entièrement. En d’autres termes, l’écouteur gauche ne peut pas fonctionner sans l’écouteur droit.

Ce vieux mode d’appairage pour les Surface Earbuds signifie que vous ne pouvez pas utiliser l’écouteur gauche sans l’écouteur droit, donc si vous voulez rester avec un seul d’entre eux, vous devrez vous assurer que c’est le bon (au sens propre et au sens figuré). De nombreuses personnes utilisent un seul écouteur sans fil pour des raisons très diverses, par exemple pour plus de commodité lorsqu’elles se trouvent en groupe ou simplement parce qu’elles veulent être mieux informées de ce qui se passe autour d’elles.

Une limite de 2018

Mais en raison de cet étrange système d’appairage que Microsoft a décidé d’utiliser pour les Surface Earbuds, seul l’écouteur droit peut être utilisé dans un tel scénario, car l’écouteur gauche serait automatiquement déconnecté lorsqu’il perd le signal de connexion.

Une solution pourrait consister à transporter l’écouteur droit dans sa poche, mais là encore, c’est une solution à un problème qui n’aurait pas dû se poser dès le départ. En outre, étant donné que Microsoft a pris plus de temps que prévu pour lancer les écouteurs juste pour s’assurer que tout fonctionne correctement, il est un peu décevant d’entendre parler de cette limitation. L’appairage d’un unique écouteur est « so’2018″, et la plupart des nouvelles variétés permettent d’appairer les deux bourgeons à l’appareil source.