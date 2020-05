Les Surface Headphones 2 font leurs débuts, tandis que les Surface Earbuds arrivent enfin

Microsoft a dévoilé tout un tas de choses hier. La société a notamment dévoilé le Surface Book 3 et la Surface Go 2. Les Surface Earbuds de Microsoft sont enfin prêts à être mis en rayon, et ils ont apporté avec eux la mise à niveau de ses écouteurs antibruit — simplement nommés Surface Headphones 2. Ces nouveaux écouteurs à réduction active du bruit reprennent les dernières nouveautés de Beats, Sony et Bose, avec une plus grande autonomie de la batterie.

Cette fois-ci, l’entreprise a apporté des changements importants. Tout d’abord, le prix des nouveaux écouteurs Surface Headphones 2 est de 279,99 euros, contre 380 euros pour les anciens écouteurs. De plus, vous pouvez maintenant les acheter en Noir Mat — en plus du Gris Clair, et si l’on en croit les images de presse, et ils sont incroyablement beaux.

Les écouteurs sont équipés d’un système de suppression active du bruit, comme leurs prédécesseurs, et ils comportent la même molette ANC sur l’écouteur que vous pouvez faire tourner pour contrôler le niveau de suppression du bruit. Tout comme les anciens Surface Headphones, vous bénéficiez de 13 niveaux de réglage ANC, ce qui est amplement suffisant.

La plupart des caractéristiques du Surface Headphones 2 sont à peu près les mêmes que celles du Surface Headphones, y compris les tweeters de 40 mm à l’intérieur. Cependant, Microsoft a mis à niveau le Surface Headphone 2 pour qu’il soit compatible avec Bluetooth 5.0 et le support d’aptX. La société a également amélioré l’autonomie de la batterie. Microsoft revendique 20 heures de charge avec l’ANC activé, et la société affirme également que vous pouvez obtenir une 1 heure d’écoute avec seulement 5 minutes de charge — impressionnant.

Le casque est livré avec l’intégration d’Office, parce que tout ce qui est Microsoft doit apparemment l’avoir maintenant. N’ayant pas essayé le Surface Headphones 2, ni l’intégration Office de Microsoft avec eux, je ne peux pas dire si c’est utile ou si c’est purement gadget, mais à ce prix, ces écouteurs semblent très alléchants.

Si vous êtes dans le même bateau que moi, Microsoft commencera à vendre les Surface Headphones 2 à partir du 5 juin pour le grand public – disponibilité le 21 juillet pour la version professionnelle.

Surface Earbuds

Les Surface Earbuds ne sont pas vraiment nouveaux — en fait, Microsoft les a dévoilés en octobre de l’année dernière. Cependant, jusqu’à présent, leur sortie a été retardée. Vous avez toujours le choix entre trois jeux d’embouts en silicone, et la prise en charge des gestes tactiles pour contrôler la lecture, le volume et les appels. Si vous êtes un utilisateur de Spotify sur Android, vous pouvez lancer la lecture instantanément par un triple tapotement. Une version du système audio Omnisonic pour les écouteurs est également utilisée, et chaque écouteur est doté de deux microphones.

Il y a bien sûr le Swift Pair et une batterie qui peut durer jusqu’à 8 heures par écouteur. Si l’on ajoute à cela deux charges supplémentaires, cela signifie 24 heures de lecture en tout. Une charge de 10 minutes suffit pour une heure d’utilisation, et l’étui se charge en USB-C.

Les Surface Earbuds sont étanches selon la norme IPX4 et prennent en charge les profils audio SBC et aptX. Les Surface Earbuds seront mis en vente à partir du 12 mai, selon Microsoft, au prix de 219,99 euros.