Discord ajoute une nouvelle fonctionnalité Server Video pour les appels vidéo

Discord a déjà pris des mesures pour rendre sa plateforme plus utile aux personnes touchées par le confinement total lié au coronavirus. Elle a maintenant ajouté une nouvelle fonction d’appel vidéo pour aider ses utilisateurs à rester en contact avec leur communauté, mais également leurs amis et leur famille.

En effet, Discord a mis en place une nouvelle fonctionnalité Server Video qui permet aux amis de rester connectés plus facilement malgré la pandémie liée au COVID-19. Avec Server Video, Discord indique que les utilisateurs peuvent participer à ce qui est essentiellement une conversation sans rendez-vous, éliminant ainsi les tracas liés au lancement d’une conversation vidéo privée avec quelqu’un. Les utilisateurs peuvent, entre autres, faire un Live et dialoguer en vidéo simultanément.

Si Discord a récemment pris des mesures pour se positionner davantage comme une plateforme de discussion — peut-être même comme une alternative à Zoom — elle a finalement été conçue pour la communauté des joueurs, et la Server Video en est le reflet.

Discord a commencé à déployer la fonction Server Video il y a quelques semaines, mais elle est enfin disponible pour tout le monde sur le Web, sur les clients de bureau et sur iOS. L’entreprise indique que Server Video sera bientôt disponible sur Android. Cette fonction élimine le besoin de s’embrouiller avec les DM de groupe et les DM personnels, en permettant aux utilisateurs d’entrer simplement dans un canal vocal et de cliquer ensuite sur le bouton vidéo.

Server Video en lui-même n’est pas nouveau sur Discord — cette fonctionnalité est disponible depuis 2017. Avec Server Video, vous pouvez accéder à un canal, lancer une vidéo, puis faire ce que vous voulez. Les autres utilisateurs peuvent s’y connecter pour voir ce que vous faites quand ils sont dans le coin, et partir quand ils le souhaitent, ce qui permet de se rendre plus facilement disponible et de permettre aux autres de passer pour discuter.

Prêt à discuter et à jouer ?

Grâce à la possibilité de continuer un direct et de chatter en vidéo en même temps, les utilisateurs peuvent montrer à la fois leur écran/jeu et leur caméra. Discord indique que les utilisateurs attendent la fonction Server Video depuis un certain temps. La priorité a été donnée à cette fonctionnalité, notamment en cette période de confinement mondial, où les gens sont bloqués chez eux. L’équipe a également supprimé la nécessité d’utiliser l’extension du navigateur pour le chat vidéo dans Chrome. Server Video a une limite temporairement élevée de 25 participants, soit plus du double de la limite standard de 10.

Discord a été initialement lancé en 2015 et est devenu au fil des ans le service de chat le plus utilisé par les joueurs, bien que sa population soit en constante augmentation, surtout depuis peu.