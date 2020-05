Microsoft élimine la version 32 bits de Windows 10 pour les constructeurs

À partir de la version 2004 de Windows 10, alias May 2020 Update, Microsoft modifie la configuration matérielle minimale requise pour l’appareil. Ce changement concerne uniquement les nouveaux PC, et non les PC existants, des fabricants.

En effet, Microsoft retire officiellement la prise en charge des processeurs 32 bits avec la sortie de la version 2004 de Windows 10, fixant ainsi à 64 bits l’obligation d’exécuter la dernière version du système d’exploitation. Plus précisément, la société explique qu’à moins d’utiliser un processeur 64 bits, les OEM ne recevront plus de mises à jour de fonctionnalités pour Windows 10.

Il va sans dire que cela ne concerne que les nouveaux périphériques vendus à partir d’aujourd’hui, car les ordinateurs 32 bits existants qui fonctionnent sous Windows 10 bénéficieront toujours des dernières fonctionnalités. Mais on ne sait pas pour combien de temps, donc à un moment donné dans le futur, la société pourrait très bien complètement abandonner le support 32 bits de Windows 10.

Toutefois, la société recommande aux constructeurs et aux clients d’opter pour des systèmes 64 bits afin de bénéficier de la meilleure expérience possible sous Windows 10. « À partir de la version 2004 de Windows 10, tous les nouveaux systèmes Windows 10 devront utiliser des versions 64 bits et Microsoft ne publiera plus de versions 32 bits pour la distribution OEM. Cela n’a pas d’incidence sur les systèmes 32 bits des clients qui sont fabriqués avec des versions antérieures de Windows 10 ; Microsoft reste déterminée à fournir des mises à jour de fonctionnalités et de sécurité sur ces appareils, y compris la disponibilité continue de supports 32 bits dans les canaux non OEM pour prendre en charge divers scénarios d’installation de mises à jour », déclare Microsoft.

Vous l’aurez compris, ce n’est qu’une première étape dans ce qui sera probablement un long processus de transformation de Windows 10 en un produit seulement 64 bits.

Vers la fin de la version 32 bits

Les nouvelles exigences pour les prochaines versions de bureau de Windows 10 comprennent au moins 2 Go de RAM pour les ordinateurs 64 bits et 1 Go de RAM pour les systèmes 32 bits. Au moins 32 Go de stockage sont nécessaires pour les deux architectures à partir de la version 1903 de Windows 10 (les précédentes versions de Windows 10 n’avaient besoin que de 16 Go de stockage).

Le lancement de la version 2004 de Windows 10 est prévu pour la fin du mois, et la version finale est déjà disponible pour les utilisateurs du canal Release Preview pour les membres du programme Windows Insider. Les premiers appareils de production devraient être mis à jour au cours de la dernière semaine du mois.