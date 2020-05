Dell lance le nouveau XPS 17 et le XPS 15 avec un écran bord à bord 16:10

Le XPS 13 de Dell est sans doute l’un des meilleurs ordinateurs portables Windows du marché. Mais que faire si vous avez besoin de quelque chose de plus grand et de plus puissant ? Préparez-vous à dire : « Mec, tu vas avoir un Dell ». Dell apporte aujourd’hui de grands changements à sa gamme XPS. Les nouveaux XPS 15 et 17 de la société sont tout ce que vous aimez du XPS 13 dans un design plus grand et plus puissant.

En commençant par le XPS 15, Dell est reparti de zéro en utilisant le XPS 13 comme modèle. Avec lui, vous obtenez un « Infinity Display » 4K HDR de 15,6 pouces avec une configuration d’écran tactile en option. Grâce à ses bords d’écran plus fins, c’est l’un des plus petits ordinateurs portables de 15 pouces du marché.

Le XPS 15 est doté de processeurs Intel de 10e génération, de 8 à 64 Go de mémoire vive (RAM) et d’une capacité de stockage SSD allant de 256 Go à 2 To. Vous pouvez opter soit pour une puce graphique intégrée Intel, soit pour une carte NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti de 4 Go GDDR6.

Selon Dell, cet ordinateur portable a une autonomie de batterie plus longue que celle de presque tous les autres ordinateurs portables de 15 pouces, et il devrait atteindre 25 heures d’autonomie. Pour le choix des ports, vous disposez de deux ports Thunderbolt 3 permettant l’alimentation et des fonctions DisplayPort, d’un port USB-C 3.1, d’un lecteur de carte SD et d’une prise combinée casque/microphone standard de 3,5 mm.

Dell a également l’amabilité de livrer un adaptateur USB-C vers USB-A et HDMI dans la boîte. Le Dell XPS 15 est en vente dès aujourd’hui et commence à 1 800 euros.

Un modèle encore plus grand

Mais si vous avez besoin d’encore plus d’espace à l’écran et davantage de puissance, alors vous pouvez vous tourner vers le Dell XPS 17. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un modèle avec un écran « Infinity Display » 4K HDR de 17 pouces et un écran tactile en option. Grâce à la petite taille de l’écran Infinity Display, Dell affirme que le XPS 17 est plus petit que la moitié de tous les modèles de 15 pouces disponibles aujourd’hui.

Comme pour le XPS 15, vous disposerez de processeurs Intel de 10e génération, avec des options allant de puces i5 à i9. Vous pouvez choisir entre 8 et 64 Go de RAM et 256 Go à 2 To de stockage en SSD. Et le Dell XPS 17 inclut votre choix de cartes graphiques Intel, de cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 ou NVIDIA GeForce RTX 2060 Graphics. Dell a également ajouté une nouvelle conception thermique au XPS 17 pour améliorer la circulation de l’air, et elle implique une chambre à vapeur personnalisée pour garder les puces au frais pendant la charge.

Le Dell XPS 17 possède jusqu’à quatre ports Thunderbolt 3 avec des fonctions d’alimentation et de DisplayPort, un lecteur de carte SD et une prise combinée casque/microphone standard de 3,5 mm. Le XPS 17 sera mis en vente cet été et sera vendu à partir de 2 000 euros.