Windows 10 May 2020 Update : la version RTM est désormais disponible sur MSDN

Microsoft a publié la version 2004 de Windows 10, ou la mise à jour May 2020 Update, sur MSDN, de sorte que les développeurs peuvent maintenant télécharger la version finale sur leurs appareils. Outre le fait que ce soit une bonne nouvelle pour les développeurs, la nouvelle mise à jour de fonctionnalités publiée sur MSDN est le signe que nous nous rapprochons également du lancement officiel de la version 2004 pour les appareils de production.

Microsoft a quelques étapes obligatoires à franchir avant qu’une nouvelle mise à jour de fonctionnalité ne soit disponible pour les PC du monde entier. La publication de la version finale aux fabricants et la publication de la version finale pour les développeurs sur MSDN en sont deux.

À ce jour, nous ne savons toujours pas quand la société prévoit de pousser la mise à jour Windows 10 May 2020 Update aux utilisateurs du monde entier, mais il y a de fortes chances pour que cela se fasse au cours de la dernière semaine de ce mois de mai. La société a essayé de la repousser autant que possible en raison de la crise sanitaire mondiale et la mise à jour elle-même est prête depuis longtemps.

Tout cela fait partie du processus de test final visant à garantir la compatibilité de la mise à jour imminente de Windows 10 avec autant de matériel et de logiciels que possible. Microsoft a récemment — et accidentellement — révélé la date de sortie prévue pour la mise à jour May 2020 Update, et celle-ci devrait arriver entre le 26 et le 28 mai (sauf en cas de catastrophe de dernière minute).

Les personnes qui connaissent bien le sujet ont déclaré que la mise à jour a atteint le stade de la mise en ligne complète en décembre. Une fois qu’une mise à jour est complète, elle ne reçoit plus de nouvelles fonctionnalités, Microsoft se concentrant exclusivement sur la correction des bugs et le peaufinage de l’expérience dans son ensemble.

Déploiement par phases

Microsoft a poussé la version finale Windows 10 May 2020 Update aux membres de son programme Insider inscrits dans le canal Release Preview il y a quelques semaines, et depuis lors, la société ne travaille que sur des corrections de dernière minute qui sont poussées aux utilisateurs avec les mises à jour cumulatives.

Windows 10 May 2020 Update est accompagné d’une longue liste d’améliorations majeures, notamment des mises à jour pour l’expérience de recherche, la seconde génération du Windows Subsystem for Linux (WSL2), des améliorations supplémentaires pour l’explorateur de fichiers et bien plus encore. Le déploiement se fera par phases, et des méthodes de téléchargement supplémentaires comme des ISO dédiés et un outil de création de médias seront également proposés une fois le feu vert donné.