Google apporte des groupes d’onglets à Chrome

Google Chrome déploie une nouvelle fonctionnalité pour vous aider à mieux gérer tous vos onglets ouverts. En effet, le populaire navigateur Chrome de Google reçoit une nouvelle fonctionnalité qui est en fait un peu ancienne… la prise en charge des groupes d’onglets.

Actuellement disponible dans la version bêta de Chrome 83 pour les systèmes d’exploitation de bureau, cette nouvelle fonctionnalité vous permet d’organiser les onglets de votre navigateur en groupes. Les groupes d’onglets seront disponibles pour les utilisateurs des canaux stables de Chrome à partir de la sortie de Chrome 83 le 19 mai.

Mais, Google indique qu’elle va déployer la fonctionnalité lentement, de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra y avoir accès dès le premier jour.

L’implémentation par Google du regroupement par onglets semble assez intelligente. Voici comment fonctionnent les groupes d’onglets :

Cliquez sur un onglet avec le bouton droit de la souris pour l’ajouter à un nouveau groupe

Cliquez sur l’icône qui apparaît à côté de votre onglet pour lui donner une couleur et un nom personnalisés

Cliquez avec le bouton droit sur les autres onglets et choisissez l’option « Ajouter au groupe »

Tous vos onglets groupés seront alors placés les uns à côté des autres, avec des séparateurs clairement étiquetés entre eux

Glissez et déposez les onglets entre les groupes pour en modifier l’organisation

En attribuant des onglets apparentés à un groupe, vous pouvez vous assurer que tout ce qui concerne le travail, la maison, les achats ou d’autres activités se trouve à proximité les uns des autres, ce qui vous permet de gagner du temps lorsque vous faites des allers-retours. Vous pouvez également utiliser les groupes d’onglets pour définir les priorités des différents ensembles d’onglets, ou trouver d’autres moyens d’utiliser la nouvelle fonctionnalité pour gérer les sites et les applications Web.

Un déploiement par phases

Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle fonctionnalité de Chrome, c’est quelque chose que d’autres navigateurs ont déjà et/ou ont eu par le passé. Vivaldi prend en charge les groupes d’onglets et les tuiles d’onglets, par exemple. Firefox, qui prenait en charge les groupes d’onglets, a abandonné cette fonctionnalité il y a plusieurs années. Cependant, il existe un grand nombre d’extensions tierces qui apportent cette fonctionnalité au navigateur Mozilla.

Toutefois, et comme mentionné précédemment, Google met en garde contre le fait que les groupes d’onglets seront déployés lentement afin de garantir que la stabilité et les performances de Chrome ne soient pas affectées. Si vous souhaitez utiliser la nouvelle fonctionnalité des groupes d’onglets plus tôt, vous pouvez passer à la version bêta pour le moment.