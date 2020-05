Comment utiliser Face ID sur votre iPhone tout en portant un masque ?

« Face ID est conçue pour fonctionner avec les yeux, le nez et la bouche visibles », selon Apple. Si vous portez un masque à l’épicerie et dans d’autres lieux publics, c’est un problème. Voici ce que vous devez savoir pour déverrouiller votre iPhone avec la technologie Face ID tout en portant un masque.

Bientôt, votre iPhone sera plus à même de détecter les masques. Lorsque Face ID remarquera que vous portez un masque, il vous demandera rapidement votre code PIN ou votre mot de passe. Vous n’aurez plus à attendre que la technologie Face ID essaie de détecter votre visage. Ce sera une grande amélioration.

Cela fait partie de la mise à jour d’iOS 13.5 qui inclut également la nouvelle fonction de recherche numérique des contacts. Apple a publié la quatrième version bêta de cette fonctionnalité le 6 mai 2020. On peut espérer qu’elle sera bientôt disponible en tant que version stable pour tout le monde.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p — Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020

Pouvez-vous configurer Face ID avec un masque ?

Bien que la reconnaissance faciale Face ID ne puisse normalement pas reconnaître votre visage lorsque vous portez un masque, certaines personnes ont proposé une alternative : créer une « nouvelle apparence » tout en portant un masque.

Votre iPhone vous permettra de « configurer une autre apparence » et se déverrouillera pour votre apparence principale ou secondaire. Cette fonction peut être utilisée pour configurer l’apparence d’un membre de la famille, par exemple, et vous et ce membre de la famille pourrez déverrouiller l’iPhone.

En théorie, vous pouvez mettre votre masque, aller dans « Réglages > Face ID et code > Configurer une seconde apparence », et configurer votre apparence tout en portant un masque.

Cependant, la plupart des gens ont déclaré que cela ne leur convenait pas. La reconnaissance faciale de l’iPhone est conçue pour regarder votre nez et votre bouche. Elle peut parfois fonctionner pour certaines personnes, mais elle n’est pas conçue pour fonctionner. On ne peut pas compter dessus.

Comment commencer à taper votre code PIN plus rapidement ?

Si vous déverrouillez votre iPhone alors que vous portez un masque, vous devrez normalement attendre que la reconnaissance faciale échoue avant de pouvoir taper votre code PIN. Il existe un moyen rapide de contourner ce délai.

Pendant que la technologie Face ID essaie de scanner votre visage, touchez les mots « Face ID » au milieu de l’écran. L’invite de saisie du code PIN ou du mot de passe apparaîtra et vous pourrez rapidement taper votre code. Vous n’avez pas à attendre que Face ID échoue et vous propose l’invite de saisie du code.

Comment désactiver l’identification faciale pour Apple Pay

Si vous avez un iPhone avec la fonction Face ID, vous souhaitez probablement le laisser activé. Lorsque vous êtes à la maison et que vous ne portez pas de masque, Face ID est un moyen rapide de déverrouiller votre iPhone sans avoir à saisir de code PIN.

Cependant, vous pouvez désactiver la fonction Face ID dans certaines situations. Par exemple, si vous payez avec Apple Pay dans une boutique, et que vous souhaitez saisir rapidement votre code PIN au lieu d’attendre la reconnaissance faciale, vous pouvez désactiver Face ID pour Apple Pay. Pour ce faire, allez dans « Réglages > Face ID et code » et désactivez « Apple Pay » sous « Utiliser Face ID pour ».

Dès lors que vous appuyez deux fois sur le bouton latéral de votre iPhone pour commencer à payer avec Apple Pay, vous pouvez immédiatement appuyer sur « Payer avec le code » et taper votre code plutôt que d’attendre que Face ID essaie d’échouer.

Vous pouvez également choisir de désactiver la fonction Face ID pour déverrouiller votre iPhone. Il suffit de désactiver la fonction « Déverrouiller l’iPhone » pour que la fonction Face ID ne soit pas utilisée pour déverrouiller votre iPhone. Vous pouvez commencer à taper votre code d’accès immédiatement après avoir réveillé votre iPhone. Vous pouvez le désactiver avant de sortir avec un masque et l’activer lorsque vous rentrez chez vous, par exemple.

Comment déverrouiller votre iPhone moins souvent ?

Avec Face ID, le déblocage de votre iPhone est assez rapide. Avec votre code d’accès, vous devez taper un code chaque fois que vous sortez votre smartphone de votre poche. Du moins, c’est la solution par défaut. Si vous souhaitez passer moins de temps à taper votre code et à déverrouiller votre iPhone en public, pensez à modifier le paramètre de verrouillage automatique.

Pour ce faire, allez dans « Réglages > Luminosité et affichage > Verrouillage automatique » et choisissez un délai. Par exemple, si vous réglez votre iPhone sur « Jamais », vous pouvez le déverrouiller une fois et laisser l’écran allumé lorsque vous le mettez dans votre poche. Chaque fois que vous sortirez votre smartphone de votre poche, l’écran sera allumé et vous pourrez commencer à l’utiliser immédiatement — jusqu’à ce que vous éteigniez l’iPhone avec son bouton d’alimentation.

Désactiver le verrouillage automatique — ou le rendre moins fréquent — consommera évidemment plus de batterie que de simplement laisser votre iPhone se verrouiller. Toutefois, si vous prévoyez d’utiliser votre iPhone dans une épicerie ou un autre lieu public, vous pouvez simplement le déverrouiller une fois, lui dire de ne pas se verrouiller automatiquement et vous n’aurez pas à taper votre code d’accès tant que vous ne l’aurez pas éteint.

Si vous faites cela, pensez à désactiver le verrouillage automatique lorsque vous sortez en public et à le réactiver lorsque vous rentrez chez vous. Il est préférable pour l’autonomie de votre iPhone qu’elle soit activée la plupart du temps.

Pendant que vous y êtes, n’oubliez pas de désinfecter votre iPhone après l’avoir utilisé en public. Apple indique que vous pouvez utiliser des lingettes désinfectantes sur votre iPhone.