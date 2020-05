Android TV pourrait être rebaptisé Google TV

Google n’est pas étranger à la création de nouvelles marques et à l’élimination de produits. L’entreprise vient de supprimer complètement la marque Hangouts de sa messagerie au début du mois dernier. Et maintenant, les rumeurs suggèrent que Android TV pourrait être le prochain sur la liste.

Oui, vous avez bien lu. Selon une source proche de 9to5Google, Android TV pourrait bientôt s’appeler Google TV. Il n’y a pas grand-chose d’autre pour étayer cette affirmation, mais si celle-ci est authentique, elle ne serait pas vraiment hors de propos pour l’entreprise. En effet, ces dernières années, la société a progressivement supprimé la marque Android de plusieurs produits, notamment Messages, Android Pay et autres.

Ces derniers temps, Google a rationalisé son portefeuille de logiciels en essayant d’amener les gens à associer Android simplement avec son système d’exploitation mobile. Elle a même abandonné la tradition des noms doux et a simplement conservé Android 11 pour la sortie de cette année. Souvenez-vous d’Android Wear et de la façon dont il a été renommé WearOS pour plus de clarté. De plus, des services ont perdu le nom « Android », notamment Android Pay, qui a fusionné avec Google Wallet et a été rebaptisé Google Pay. Par ailleurs, Android Market a évolué pour devenir ce qui est maintenant connu sous le nom de Google Play.

Le nom Android a toujours beaucoup de poids sur le marché des smartphones, et il est possible que Google cherche à diluer le nom de la plateforme. Android TV alimente actuellement plusieurs périphériques multimédias, dont la Shield TV de NVIDIA et plusieurs modèles de Smart TV de Sony.

La boucle est bouclée

Quant à savoir quand un tel changement de nom pourrait faire l’objet d’une annonce officielle, la Google I/O, qui était initialement prévue pour cette semaine, aurait été un choix évident, mais la société a annulé l’événement en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Néanmoins, il est possible que l’entreprise fasse de grandes annonces dans les jours à venir, avec ou sans le bénéfice d’un grand événement.

Évidemment, l’initiative de Google est logique. Aucun de ces systèmes d’exploitation n’est réellement relié à Android, alors pourquoi ne pas l’appeler Google XYZ au lieu d’Android XYZ. La première solution est plus logique.

De plus, je pense qu’il est peut-être temps de souligner que l’entreprise boucle la boucle en rebaptisant Android TV en Google TV en 2020. Elle a commencé avec Google TV comme sa première plateforme de télévision connectée, développée en partenariat avec Intel, Sony et Logitech, en 2010. C’est Android TV qui a succédé à la marque Google TV. Et maintenant, Google TV pourrait bien renaître à nouveau. Qu’en pensez-vous ?