Google Duo ajoute des appels de groupe sur le Web, un mode familial et plus encore

Comme toutes les applications de chat vidéo, Google Duo subit des changements massifs pour être compétitif lors de la distanciation sociale. Aujourd’hui, Google étend les chats de groupe Duo au Web, ajoute des invitations de liens à sa plateforme et met en place un nouveau mode familial pour son application mobile.

En effet, l’application de chat vidéo Duo de Google vous permettra bientôt de passer des appels vidéo de groupe sur le Web. Cela pourrait être un moyen pratique de joindre vos amis et votre famille tout en vous distanciant socialement pendant la pandémie liée au COVID-19, bien que les participants aux appels de groupe auront besoin d’un compte Google pour s’inscrire, selon Google. Cette fonctionnalité sera disponible en avant-première dans Chrome dans les prochaines semaines.

Il existe également un nouveau « mode familial » dans Duo, qui vous permet de dessiner sur l’écran en temps réel et d’appliquer des masques et des effets analogues à ceux de Snapchat sur vous-même. Duo masquera les boutons de mise en sourdine et de raccrochage lorsque vous êtes en mode familial, afin que vous puissiez gribouiller et jouer sans avoir à vous soucier de raccrocher par accident, explique Google. Le mode familial est disponible si vous utilisez Duo alors que vous êtes connecté avec votre compte Google. Voici une image de ce mode :

Les masques et effets seront également disponibles lors des appels individuels que vous passerez sur Android et iOS, indique Google. Les premiers sont lancés cette semaine, notamment ce terrifiant masque qui vous transforme en fleur pour célébrer la fête des Mères. Mais c’est le meilleur cadeau de la fête des Mères, n’est-ce pas ?

Le mois dernier, Google a annoncé qu’elle allait déployer le codec vidéo AV1 pour les appels Duo afin d’améliorer la qualité des appels vidéo, introduire un mode photo côte à côte et faire passer la taille des appels de groupe Duo de 8 à 12. Vous pouvez voir de nombreuses fonctionnalités de Google Duo en action dans la vidéo promotionnelle ci-dessus.

Duo relève désormais de Javier Soltero, qui est le vice-président et directeur général de G Suite, a annoncé Google en cette fin de semaine. Cela signifie qu’il supervise désormais Duo et Google Meet, l’autre service d’appel vidéo de Google, mais Soltero n’a pas l’intention dans l’immédiat de modifier ou d’intégrer les applications de messagerie et de communication de Google. Meet est historiquement une application axée sur les professionnels, mais Google l’a rendu gratuit pour tout le monde la semaine dernière.