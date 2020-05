Twitter déploie la fonction de programmation des tweet pour certains utilisateurs

Le temps et la marée n’attendent personne — un proverbe très courant, n’est-ce pas ? Ce flux incessant du temps nous amène à nous souvenir de certaines choses tout en en oubliant beaucoup. C’est pourquoi nous sommes toujours reconnaissants aux réveils. Que diriez-vous de programmer chaque chose importante dans la vie et de commencer par les tweets ? Bizarre de réaliser la programmation de tweets sur Twitter ? Plus maintenant.

En effet, vous pouvez le faire dès maintenant. Le géant social Twitter semble déployer l’une des fonctionnalités les plus utiles que tout le monde voudrait utiliser : la programmation. Je sais combien cette fonctionnalité de Twitter était attendue de tous, et la bonne nouvelle est qu’elle est enfin là. Nul doute qu’elle sera très utile pour tous les responsables de comptes, et des sites d’information pour gérer leurs tweets.

Aujourd’hui, Twitter a introduit la programmation des tweets. C’est une excellente nouvelle qui ne manquera pas de ravir tous les tweetos. Cela fait un moment que les utilisateurs de la plateforme réclament une telle caractéristique, recherchant des solutions pour y parvenir. Mais aujourd’hui, Twitter a annoncé cette nouvelle, et fonctionne comme tous les autres services de programmation.

Voyons comment cela fonctionne. Il y a donc un ajout d’une petite icône. Elle se trouve dans la barre de composition du tweet. Elle ressemble à un petit calendrier et à une horloge. Vous savez donc que cette option vous aidera dans les réglages pour ajouter l’heure et la date exactes à laquelle vous voulez que votre tweet soit publié. Attention, le public ne saura jamais que ce tweet a été programmé ou ce que les gens appellent « tweet programmé ».

Vous pouvez même consulter tous vos tweets programmés dans la fenêtre de programmation

Une aubaine pour les utilisateurs

Le niveau d’excitation est très élevé pour les utilisateurs de Twitter, mais ils doivent attendre un peu. Cette fonction de programmation de tweets sur Twitter n’est pas encore disponible pour les applications iOS et Android. Elle devrait être disponible d’ici la prochaine mise à jour.

Vous savez donc maintenant que Twitter va prendre en charge une grande partie de vos soucis concernant la publication des tweets dans un proche avenir. Il est temps de s’en réjouir, n’est-ce pas ? Il n’est pas clair s’il s’agit d’un simple test ou si la fonctionnalité est en train de se déployer pour les utilisateurs de Twitter pour le bureau dans le monde entier. Cette fonctionnalité va probablement faciliter la vie de nombreuses personnes qui dépendent fortement de Twitter pour leur travail.