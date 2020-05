Tile annonce un partenariat avec Intel pour retrouver les PC égarés ou volés

Tile a annoncé un partenariat avec Intel afin d’apporter sa technologie de suivi aux ordinateurs portables pour aider les clients à retrouver les PC égarés ou volés. Intel fournira des « solutions mises à jour » aux constructeurs dans le courant de l’année, ce qui signifie que nous pourrions commencer à voir des ordinateurs portables dotés de la technologie de Tile à la fin de 2020 ou au début de 2021. Néanmoins, ce partenariat ne signifie pas que tous les portables équipés d’une puce Intel seront dotés d’un tracker Tile.

Tile s’est fait un nom en proposant une gamme de trackers que vous pouvez attacher à un porte-clés ou à d’autres petits objets. Ces trackers se connectent, en Bluetooth, à une application mobile Tile, que vous pouvez utiliser pour vérifier leur position sur une carte (s’ils sont à portée du Bluetooth). Vous pouvez également déclencher une alarme (c’est assez bruyant.) Si votre tracker est hors de portée du Bluetooth, vous pouvez envoyer un ping au propre réseau de recherche de Tile — une fonctionnalité optionnelle, qui vous enverra une notification avec la position de votre tracker chaque fois qu’il s’approchera d’un autre appareil Tile.

En intégrant la technologie Tile dans un ordinateur portable, vous n’avez pas besoin d’y attacher un tracker tiers pour utiliser les services de localisation de Tile. Et contrairement aux appareils Tile existants, vous n’avez pas à vous soucier de remplacer la batterie (ou le tracker) une fois par an.

Tile et Intel n’ont pas publié une tonne de détails sur la façon dont l’intégration de Tile fonctionnera. Leur principale promesse est que la technologie Tile intégrée vous permettra de suivre les PC même lorsqu’ils sont en mode veille. Il est possible que les détails de l’intégration de Tile varient selon les fabricants.

Intel affirme qu’elle « travaille en étroite collaboration avec les fabricants de PC pour déterminer la meilleure expérience Tile pour leurs clients ».

Déjà un exemple sur le marché

Mais nous avons déjà un exemple. La première tentative d’intégration de Tile à un ordinateur portable — le HP Elite Dragonfly — a été annoncée au CES 2020 et est déjà sur le marché. Cet ordinateur portable est équipé d’un tracker Tile intégré à l’appareil. Le tracker a son propre matériel séparé, comprenant une batterie et un haut-parleur, ce qui signifie qu’il peut fonctionner et déclencher son alarme pendant un temps limité même lorsque le Dragonfly est éteint. Il tire effectivement une certaine puissance du système, mais l’impact sur l’autonomie est une question de secondes, selon HP.

Le Elite Dragonfly est un coûteux ordinateur portable professionnel, il pourrait donc être intéressant de le voir arriver sur le marché des appareils grand public plus abordables. Espérons simplement que l’impact sur l’autonomie reste minime dans ces cas-là aussi.