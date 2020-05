L’iPhone 12 Pro pourrait enfin avoir un écran à 120 Hz, des caméras encore plus performantes

Il y a des rumeurs selon lesquelles les prochains iPhone d’Apple pourraient être un peu en retard ou en quantité limitée en raison de l’actuelle pandémie liée au COVID-19. Mais si ces dernières fuites sont bien réelles, l’attente pourrait en valoir la peine, du moins pour ceux qui peuvent s’offrir le dernier et le plus récent des appareils d’Apple.

Les rumeurs selon lesquelles Apple adopterait un taux de rafraîchissement plus élevé sur la prochaine gamme d’iPhone circulent depuis un certain temps déjà. Mais un nouveau rapport de source fiable a révélé aujourd’hui que la série d’iPhone 12 Pro (modèles de 6,1 et 6,7 pouces) sera certainement dotée d’un écran ProMotion avec une fréquence de rafraîchissements de 120 Hz. Cette caractéristique vue sur la gamme d’iPad Pro depuis 2017 a été saluée pour son apparence de réactivité et pour sa capacité à rendre la navigation sur les pages Web encore plus fluide et moins sacadée.

Selon une récente vidéo publiée par EverythingApplePro, réalisée en collaboration avec le spécialiste des fuites Max Weinbach, les nouveaux modèles d’iPhone 12 Pro seront dotés d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Apple va mettre en place un mécanisme de commutation dynamique du taux de rafraîchissement afin que l’autonomie de la batterie ne soit pas trop affectée. Ainsi, comme pour la fonction liée à l’iPad Pro, l’iPhone 12 Pro basculera dynamiquement entre des fréquences de 120 Hz et 60 Hz selon la situation, faisant de l’autonomie de la batterie la priorité absolue. En outre, le géant de la technologie basé à Cupertino travaillerait à l’ajout d’une batterie plus grande qui pourrait dépasser 4 400 mAh dans le modèle haut de gamme pour répondre aux besoins accrus en énergie.

Le rapport suggère également que la technologie de reconnaissance faciale Face ID sera livrée avec un angle de vue plus large, permettant aux utilisateurs de déverrouiller facilement leur iPhone sous différents angles. En outre, la série complète d’iPhone 12 pourrait également permettre d’ajuster l’orientation de l’écran grâce à la technologie Face ID.

En ce qui concerne les caméras, Apple se concentrerait sur l’amélioration des capacités de faible luminosité avec une stabilisation et une mise au point automatique améliorées pour les iPhone de cette année. Le prétendu scanner LiDAR à l’arrière pourrait contribuer à ces améliorations, notamment en ce qui concerne les rumeurs de vidéos en mode portrait.

Un meilleur zoom ?

Si vous êtes à l’affût des fuites d’Apple pour la gamme d’iPhone 12, vous vous souvenez probablement d’une rumeur suggérant la présence d’un capteur de 64 mégapixels. Eh bien, selon les sources de Weinbach, Apple a abandonné ses plans et s’en tiendra probablement à des capteurs de 12 mégapixels. Le Smart HDR serait également mis à jour pour une meilleure réduction du bruit dans des conditions de faible luminosité. De plus, le téléobjectif pourrait permettre un zoom optique jusqu’à 3x, ce qui n’est pas un saut significatif par rapport au 2x actuel, mais un changement bienvenu qui améliorera l’expérience globale.

La rumeur veut que la série d’iPhone 12 commence à 649 dollars pour le modèle 5,4 pouces, 749 dollars pour le modèle de 6,1 pouces, 999 dollars pour le modèle Pro de 6,1 pouces et 1 099 dollars pour le modèle Pro Max de 6,7 pouces, selon un informateur crédible, Jon Prosser.