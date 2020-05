Le fondateur de Wunderlist annonce une nouvelle application de productivité : Superlist

Wunderlist était une application de liste de choses à faire très populaire que Microsoft a acquise en 2015. C’est l’année où le géant de Redmond a acquis d’autres applications axées sur la productivité, telles que Acompli et Sunrise, dans le cadre de ses efforts pour renforcer sa suite d’applications de productivité sur les smartphones. Cependant, l’acquisition de Wunderlist a entraîné certaines complexités, ce qui a conduit l’entreprise à lancer Microsoft To Do, sa propre application de liste de choses à faire.

Le fondateur de Wunderlist, Christian Reber, a quitté Microsoft peu après le lancement de To Do et a commencé à travailler sur un concurrent PowerPoint appelé Pitch. Wunderlist étant finalement fermé ce jour même, Reber a annoncé qu’il avait une nouvelle entreprise appelée Superlist en cours de création. Son objectif, comme l’indique sa très jolie page d’accueil, est de permettre « une productivité accrue pour les équipes du futur ». Bien qu’il se concentre sur Pitch, il mentionne qu’il fournira des conseils et un soutien à l’équipe de Superlist.

Today is a good day for reflection. With @Wunderlist closing down and @Pitch ramping up toward launch, I’m excited to announce a new company: @SuperlistHQ—a fresh new take on supercharged team productivity. https://t.co/YNmddyQxpP —Christian Reber (@christianreber) May 5, 2020

On ne sait pas encore très bien ce que fera Superlist — en plus d’être un outil de productivité, selon le fil de discussion de Reber sur Twitter — mais il est logique qu’il retourne en terrain connu pour sa prochaine entreprise. La lettre d’information de Protocol d’aujourd’hui contenait un peu plus de détails : une partie de l’équipe de Superlist viendra de Microsoft, et Reber considère l’application comme « un investissement dans la prochaine génération de Wunderlist ».

Quelques mois avant que Microsoft n’annonce son intention de fermer Wunderlist, Reber avait contacté Microsoft pour racheter Wunderlist, mais la réponse a été négative, et Microsoft a fini par la fermer aujourd’hui.

Loin des grosses machines

L’application est toujours en cours de développement et la société recherche des personnes pour l’aider à la développer. Reber ajoute que Superlist serait « plus qu’une simple application de choses à faire, mais jamais aussi bouffie que le logiciel de gestion de projet que vous détestez utiliser ». Il la qualifie de « fluide, rapide et hyper-collaborative ». Il est probable que le service sera destiné aux anciens utilisateurs de Wunderlist qui n’ont pas adopté l’offre de Microsoft.

Il sera intéressant de voir en quoi Superlist évoluera et comment elle se différenciera des autres applications ToDo qui sont actuellement disponibles. Quant aux utilisateurs de Wunderlist, ce service sera retiré aujourd’hui. Ceux qui n’ont pas encore déplacé leur liste de choses à faire peuvent le faire en se rendant ici.

La date à laquelle Superlist sera disponible n’a pas encore été annoncée.