Nest est en train de déployer l’authentification à deux facteurs obligatoire

Comme l’entreprise l’a déjà averti, Google met actuellement en place une authentification obligatoire à deux facteurs pour les comptes Nest. Étant donné les récents problèmes chez Nintendo et ailleurs, cette décision est logique. Si vous êtes toujours sur un compte Nest, vous verrez bientôt un message pour activer la fonction de sécurité.

La nouvelle du déploiement se fait depuis une page d’assistance Google et, comme expliqué, vous pouvez éviter d’activer l’authentification à deux facteurs. Il vous suffit de migrer votre compte Nest vers un compte Google, que l’entreprise prétend plus sûr.

L’authentification à deux facteurs est en train de devenir la norme dans tout le secteur en raison de la pratique continue de réutilisation des mots de passe. Si vous utilisez le même mot de passe pour chaque compte, vous vous mettez en danger.

Plutôt que d’essayer de pénétrer directement dans les serveurs, les hackers se sont tournés vers des attaques credential stuffing. Tout ce que le pirate doit faire est de trouver une précédente violation de base de données (comme Adobe, LinkedIn, MyFitnessPal, et d’autres) et de gratter toutes les combinaisons de nom d’utilisateur et de mot de passe. De là, l’acteur malveillant essaie ces combinaisons sur d’autres sites comme Nest, en espérant que les gens ont réutilisé les mots de passe. Ils peuvent ainsi se connecter simplement au site plutôt que d’essayer de s’introduire dans le serveur.

L’authentification à deux facteurs ajoute un niveau de sécurité supplémentaire qui peut aider à prévenir ce type d’attaque. Même si le hacker utilise le nom d’utilisateur et le mot de passe corrects, il sera probablement incapable de vérifier le code à usage unique.

Prenez des mesures de sécurité

Bien entendu, outre l’authentification à deux facteurs, l’utilisation de mots de passe uniques et complexes pour chaque service auquel vous vous inscrivez est la meilleure méthode pour vous protéger. Vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe pour vous aider à atteindre cet objectif. L’authentification à deux facteurs, bien qu’elle soit un inconvénient, est une autre couche de sécurité qui peut vous aider à vous protéger.

Sachant que l’on parle de caméras qui enregistrent l’intérieur et les environs de votre maison, chaque niveau de sécurité que vous pouvez ajouter est une bonne chose.