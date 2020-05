GearBest révèle les spécifications clés du Poco F2 Pro

Après de nombreuses fuites, rumeurs et spéculations au cours des dernières semaines, le vaisseau amiral de deuxième génération du POCO semble avoir été officiellement confirmé. Le compte officiel de POCO Global sur Twitter a commencé à teaser le POCO F2 Pro ce lundi. Et bien que la société n’ait pas donné plus de détails, une liste sur le portail de GearBest a révélé certaines de ses caractéristiques techniques du POCO F2 Pro, notamment la mémoire vive et les options de stockage.

Le site du géant du shopping en ligne confirme le nom du POCO F2 Pro, affirme que l’appareil sera livré avec une configuration à 4 caméras à l’arrière, le processeur Snapdragon « le plus puissant » (certainement le Snapdragon 865 de Qualcomm), un écran full screen et une grande batterie a charge rapide.

L’appareil sera disponible dans les options de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et en quatre coloris — violet, blanc, gris et bleu. Ce dernier devrait être le smartphone le plus cher de la marque à ce jour. Selon des rumeurs non confirmées, son prix pourrait avoisiner les 600 euros en Europe.

Après le lancement du POCO X2 en février, les enthousiastes ont réclamé un « véritable successeur » du très apprécié POCO F1, qui offrait des performances sans compromis à un prix relativement abordable. Alors que son successeur est enfin prêt à être lancé après presque deux ans d’absence, il s’avère que le POCO F2 Pro pourrait n’être qu’un Redmi K30 Pro.

After 256 days of waiting, today we can finally say:#POCOisBACK! pic.twitter.com/3REalj1cko —POCO (@POCOGlobal) May 4, 2020

Alors que les spéculations à cet effet faisaient le tour de la toile depuis un certain temps, cela semble avoir été confirmé le mois dernier lorsque le Google Play Store a mis à jour sa liste d’appareils pris en charge en inscrivant le K30 Pro et le POCO F2 (Pro) avec exactement le même nom de code — « Imi ».

Un lancement dans le mois ?

Quoi qu’il en soit, Xiaomi n’a pas fourni d’autres informations sur l’appareil ou sur une éventuelle date de lancement. Mais, il sera intéressant de voir comment il se compare à son prédécesseur en termes de rapport qualité-prix. La bonne nouvelle est qu’il semble que le POCO F2 Pro sera un smartphone mondial et pas seulement limité au marché indien.

Nous espérons en savoir plus sur le POCO F2 Pro dans les prochaines semaines, car le smartphone phare devrait être lancé avant la fin du trimestre. Et bien que la POCO n’ait encore rien confirmé, elle a commencé à faire son « comeback » sur Twitter.