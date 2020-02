Le Poco X2 est un smartphone à 200 € avec un écran 120 Hz

Le Pocophone F1 de Xiaomi a fait sensation en 2018 grâce à une combinaison de spécifications haut de gamme et d’un prix assez bas (420 euros). Maintenant, son successeur est là et pourrait vous faire de l’œil.

Le Poco X2 est lancé en Inde à partir de 225 dollars, ce qui semble un prix plutôt intéressant pour un smartphone avec au moins 6 Go de mémoire vive (RAM) et 64 Go de stockage interne, une charge rapide de 27 watts, un refroidissement liquide, quatre caméras à l’arrière, deux à l’avant et un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Mais d’autres spécifications sont davantage liées à un smartphone de milieu de gamme. Par exemple, l’écran de 6,67 pouces peut avoir un taux de rafraîchissement élevé et prendre en charge la vidéo HDR 10, mais avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, il n’a pas la même densité de pixels que les derniers fleurons du marché.

Le smartphone est également équipé d’un processeur Snapdragon 730G de Qualcomm plutôt que d’une puce Snapdragon 765 ou 855/865 plus performante. Le Poco X2 utilise une mémoire UFS 2.1, qui est plus rapide que la mémoire eMMC que l’on trouve sur de nombreux smartphones de cette gamme de prix, mais plus lente que la mémoire UFS 3.0 utilisée par les modèles haut de gamme.

Du bon côté des choses est que le smartphone dispose d’une prise casque de 3,5 mm, d’un blaster IR et d’un lecteur de carte micro SD, ainsi que d’une grosse batterie d’une capacité de 4 500 mAh, et d’un capteur d’empreintes digitales (sur le côté du smartphone).

4 capteurs photo à l’arrière

Du côté de la photo, on retrouve quatre caméras à l’arrière. Ce bloc de caméra est composé d’un capteur principal de Sony IMX686 de 64 mégapixels, d’un capteur ultra-large à 120 degrés de 8 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et enfin d’un capteur de 2 mégapixels. Sur le devant du smartphone, il y a un appareil photo principal de 20 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Le Poco 2 sera disponible en trois configurations : 6 Go de RAM et 64 Go de stockage pour 225 dollars, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 240 dollars, et de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 280 dollars. Le Poco X2 est destiné à l’Inde pour le moment, mais il pourrait venir en France dans quelque temps.