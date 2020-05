Les sous-titres instantanés d’Android pourrait arriver à Chrome

Google a fait un pas de plus vers l’ajout de la fonction sous-titres instantanés, Live Caption, à son navigateur Web, Google Chrome, comme l’a remarqué TechDows. Il y a quelques mois, un commit faisant allusion à l’existence de cette fonctionnalité a été repéré sur Chromium Gerrit et maintenant, le flag permettant d’activer la fonctionnalité est disponible dans la dernière version de Chrome Canary.

Pour ceux qui ne le savent pas, la fonction « Live Caption » a été ajoutée aux appareils Android 10, à commencer par la gamme Pixel l’année dernière. Dans les mois qui ont suivi, d’autres smartphones Android 10 de constructeurs comme Samsung et OnePlus ont également commencé à bénéficier de cette fonctionnalité.

Avant de procéder à l’activation de la fonction, gardez à l’esprit qu’elle n’est pas encore fonctionnelle et qu’elle fait simplement apparaître l’interface utilisateur de Live Caption sur le navigateur, du moins sur la version 84.0.4136.1 de Chrome Canary que j’ai testée. Cela dit, on peut s’attendre à ce qu’elle soit fonctionnelle dans les prochaines versions de Canary. Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez jeter un coup d’œil par vous-même, voici comment activer Live Captions dans Chrome.

Allez dans la page des flags de Chrome (chrome://flags) et cherchez « Live Captions » Activez le flag et redémarrez le navigateur. Habituellement, les fonctionnalités sont activées lorsque vous faites cela, mais l’activation de Live Caption implique une autre étape dans les paramètres d’accessibilité de Chrome. Allez dans Paramètres, puis « Paramètres avancés > Accessibilité > Sous-titres » dans votre navigateur Chrome et activez la fonctionnalité de sous-titres instantanés

Cependant, en quelques minutes de test, je n’ai pas du tout réussi à faire fonctionner les sous-titres instantanés. J’ai activé le bouton des « Sous-titres », mais chaque fois que j’ai navigué sur YouTube ou Twitch pour voir les sous-titres d’une vidéo, le navigateur a immédiatement planté. Cependant, ce n’est pas trop surprenant, la version Canary est la version actualisée de Chrome par Google, destinée uniquement aux développeurs, et la société avertit même que le navigateur « peut être instable ».

Parfait pour les malentendants

Une fois que l’activation est effectuée, vous verrez une boîte flottante translucide et révocable. Elle peut être déplacée et repositionnée où vous voulez dans le navigateur. Comme je l’ai déjà mentionné, la fonction ne semble pas fonctionner et ne répond pas aux médias joués dans le navigateur pour l’instant.

Maintenant que la fonction est apparue dans Chrome Canary, on peut légitimement penser que les sous-titres instantanés feront leur apparition vers les versions stables dans un proche avenir. Dès lors que Google l’ajoutera, les malentendants profiteront d’une meilleure expérience sur le Web.