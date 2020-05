Le Google Play Store peut automatiquement installer des applications et des jeux préinscrits

Le Google Play Store aurait gagné une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de choisir d’installer automatiquement des applications et des jeux préinscrits dès qu’ils sont disponibles. Cette fonction n’est pas encore largement disponible et semble être limitée à un petit nombre d’utilisateurs pour l’instant.

Avec ce changement, les utilisateurs verront un bouton « Installer également lorsque disponible » pendant le processus de préinscription. Comme vous le savez peut-être déjà, vous pouvez vous préinscrire des applications ou des jeux pour être averti de leur mise en ligne sur le Play Store, soit en vous rendant directement sur la liste du Play Store, soit en la trouvant dans la section « sur préinscription ».

À l’heure actuelle, on ne sait pas encore si Google laissera les utilisateurs choisir s’ils souhaitent que les téléchargements automatiques soient également activés avec les données mobiles ou si elle limitera la fonctionnalité au Wi-Fi.

Quoi qu’il en soit, il va s’agir d’un ajout pratique qui profiterait à de nombreuses personnes qui ont hâte d’essayer les dernières applications et les meilleurs jeux. Par exemple, supposons que vous vous soyez préinscrit à Forza Street, qui, si vous vous posez la question, sera mis en ligne le 5 mai sur Android et iOS. Ne serait-ce pas vraiment cool et pratique de commencer le jeu au lieu d’attendre de télécharger des Go de données pour mettre la main dessus ?

Cette fonction ne semble pas disponible sur tous les smartphones Android que j’ai a disposition, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’un test extrêmement limité de la part de Google pour le moment.

L’avez-vous ?

Pour rappel, pour vérifier si l’option de téléchargement automatique d’une application ou d’un jeu est disponible, vous pouvez vous rendre dans la section des jeux du Play Store, faire défiler la section des jeux « sur préinscription », sélectionner n’importe quel jeu et cliquer sur « Se préinscrire ». Cette fonction est en cours de déploiement et devrait être disponible pour tous les utilisateurs au fil du temps.

Il n’est pas certain que le Play Store se charge par défaut du téléchargement automatique de l’application ou du jeu sur le réseau Wi-Fi uniquement ou qu’il respecte les paramètres de mise à jour automatique définis par l’utilisateur en ce qui concerne les données mobiles.