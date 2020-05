Le Surface Book 3 haut de gamme équipé du processeur Intel Core i7 et 32 Go de RAM

Microsoft devrait annoncer un nouveau modèle de Surface Book dans les semaines à venir, et bien que la société soit restée complètement hermétique à ce sujet, de nouvelles découvertes nous permettent de jeter un premier coup d’œil sur l’appareil.

Nous savions déjà que le Surface Book 3 serait accompagné de mises à jour matérielles notables, et selon une certification Energy Star repérée par WindowsLatest, la configuration haut de gamme du Surface Book 3 devrait comporter le processeur Intel Core i7 de dernière génération associé à 32 Go de RAM. C’est quelque chose que nous avons déjà entendu, mais cette nouvelle liste confirme plus ou moins qu’un nouveau Surface Book est à portée de main.

En plus de la mise à niveau du processeur et de la mémoire vive (RAM), le Surface Book 3 pourrait également être doté d’au moins 1 To de stockage en SSD, et il y a de fortes chances que 2 To soient également proposés — certaines sources ont indiqué que la société pourrait aller jusqu’à 4 Go de stockage pour le Book 3, mais c’est quelque chose qui reste à confirmer par ces « fuites » non officielles.

Quoi qu’il en soit, les rumeurs s’accordent à dire que le Surface Book 3 continuera à être proposé en deux tailles différentes, le modèle de base devant être doté d’un écran de 13 pouces, comme la génération précédente. La version la plus grande, qui est probablement celle qui sera proposée avec les spécifications mentionnées ci-dessus, sera dotée d’un écran de 15 pouces.

Il va sans dire que le Surface Book 3 sera probablement un peu plus cher que la génération actuelle, principalement en raison des mises à niveau des composants sous le capot.

Reste à connaître la date de lancement

Malheureusement, nous n’avons vu aucun indice des modèles du Surface Book 3 basés sur la rumeur d’un processeur AMD Ryzen 4000 sur Energy Star. Cela étant dit, selon une récente vidéo de Microsoft ayant fait l’objet d’une fuite, deux fonctionnalités ne seront pas disponibles sur les futurs appareils Surface : le Thunderbolt 3 et une mémoire évolutive. Selon Microsoft, toutes deux présentent des risques de sécurité pour les utilisateurs.

En ce qui concerne la date de sortie, il y a de fortes chances que l’annonce soit faite ce mois-ci, peut-être lors de la conférence des développeurs, la Build 2020, qui débutera le 19 mai sous la forme d’un événement numérique qui sera également diffusé en ligne gratuitement. Outre le Surface Book 3, le géant de la technologie devrait également lever le voile sur la nouvelle Surface Go 2.