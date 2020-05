Raspberry Pi a ajouté une nouvelle caméra à sa gamme de modules, avec le capteur de 12,3 mégapixels qui promet d’apporter une photographie de haute qualité au populaire ordinateur monocarte. Bien qu’il ne s’agisse pas du premier module d’extension de Raspberry Pi, cette dernière version promet de fournir des images d’une qualité supérieure à celles de ses prédécesseurs.

Le premier module caméra de la société a été lancé en 2013, un capteur de 5 mégapixels conçu par OmniVision. Raspberry Pi y a ajouté la carte Pi NoIR, avec un capteur infrarouge. Lorsque le capteur original de la caméra a été abandonné en 2015, il a été remplacé l’année suivante par une carte utilisant un capteur Sony IMX219 de 8 mégapixels.

Cette caméra de troisième génération — que la société appelle High Quality Camera — promet une grande amélioration. Pour commencer, il ne s’agit pas d’une caméra à mise au point fixe que l’on retrouve sur un smartphone, mais d’un capteur Sony IMX477 de 12,3 mégapixels avec une bague de réglage de la mise au point arrière intégrée. Ses pixels carrés de 1,55 μm offrent également une surface deux fois plus grande que celle de l’ancien capteur IMX219, ce qui devrait permettre d’améliorer également les performances en cas de faible luminosité.

Plus important encore, il est possible de combiner le capteur rétro-éclairé avec des objectifs à monture C et CS. Cela ouvre la porte à une toute nouvelle voie de flexibilité. Étant donné que les précédentes caméra Raspberry Pi ont été transformées en tout, des télescopes aux yeux pour un ordinateur d’apprentissage, c’est de bon augure pour la communauté qui a fait de cette plateforme la leur.

Raspberry Pi proposera deux objectifs pour commencer. Le moins cher sera un objectif de 6 mm à monture CS, à 25 dollars, tandis qu’il y aura également un objectif de 16 mm à monture C, à 50 dollars. Bien entendu, le fait qu’il s’agisse d’une monture standard signifie que tous les autres objectifs à monture C ou CS fonctionneront également. Une vis pour trépied a également été ajoutée au bas de la monture.

Module très abordable

La nouvelle caméra fonctionnera avec n’importe quel ordinateur moonocarte à partir du Raspberry Pi Model B. Une mise en garde s’impose : certaines des premières cartes Raspberry Pi Zero n’ont pas de connecteur pour relier la caméra ; si vous avez acheté une carte de 2016, vérifier.

Quant au module de caméra existant, il restera en vente parallèlement à cette version de haute qualité, sous forme standard et infrarouge. Son prix est de 30 dollars, alors que la Raspberry Pi High Quality Camera est encore très abordable (50 dollars).