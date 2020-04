Le lancement de la PlayStation 5 aurait été retardé au 4 juin

Alors que Microsoft nous a beaucoup parlé de sa prochaine console de jeu, la Xbox Series X, avec notamment une révélation complète des spécifications, du design et même des vidéos sur YouTube, Sony a été très lent à nous donner des détails sur la PlayStation 5, ne révélant que récemment le design de la manette de la prochaine console.

La société a récemment dévoilé les spécifications de la prochaine console, seulement après que Microsoft l’ait fait. La keynote d’ouverture au CES 2020 de la part de Sony a également été une totale déception. Cela dit, il y avait des rumeurs selon lesquelles Sony révélerait la PS5 lors d’un événement en mai, mais selon de nouveaux rapports, cette date a été repoussée au 4 juin maintenant. Autrement dit, nous n’entendrons pas parler (du moins officiellement) de la PS5 avant le 4 juin.

Le rapport provient d’un récent article du journaliste de Gamesbeat, Jeffrey Grubb, et n’a pas été confirmé par Sony. Grubb a précédemment prédit avec précision la date du Nintendo Direct, c’est pourquoi son commentaire sur la date de révélation de la PS5 a plus de chances d’être vrai que non.

La PlayStation 5 a été officiellement annoncée à la fin de l’année dernière, mais peu d’informations sur la nouvelle console de jeu vidéo ont été révélées à l’époque. Depuis lors, des fuites et des rumeurs concernant la future PS5 ont fréquemment fait surface, bien que la plupart n’aient pas été confirmées par Sony.

Il y a encore beaucoup d’incertitude sur le prix de la PS5, principalement en raison de la rareté et du prix de ses pièces nécessaires, et il y a même des rumeurs non confirmées concernant la sortie de deux consoles PS5 différentes au lancement. Les fans ont donc du mal à préparer le lancement de la console pour les fêtes de fin d’année 2020, car ils ne savent pas exactement ce qu’ils vont acheter.

Une attente de confirmation du prix

La console de Sony a attiré beaucoup d’attention depuis que la société a confirmé qu’elle travaillait dessus. Cependant, le processus assez lent de révélations sur la PlayStation 5 devient plus fastidieux qu’il n’est excitant. En effet, il est décourageant que Sony n’ait pas encore confirmé un événement d’annonce pour la PlayStation 5. Alors que pour certains, Sony ne fait que créer du suspense, pour d’autres, cela pourrait provoquer un désintérêt pour la console, car ils n’auront ni le temps ni l’argent pour planifier leur achat.

De plus, comme le coronavirus COVID-19 continue de ralentir ou d’arrêter diverses productions technologiques, la confirmation que Sony est toujours en mesure de travailler sur la console, ou que le travail est déjà terminé, serait rassurante. Plus tôt Sony pourra publier ses plans officiels et le prix de la PlayStation 5, plus il est probable que les fans commanderont ou achèteront la console lors de son lancement dans le courant de l’année.