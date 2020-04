Le Microsoft Xbox Game Pass atteint 10 millions d’abonnés

Microsoft a révélé que son Xbox Game Pass a gagné 10 millions d’abonnés dans un contexte de pandémie mondiale liée au coronavirus COVID-19, où des milliards de personnes restent chez elles. Le service a été lancé en 2017 avec plus de 100 jeux Xbox pour 9,99 euros par mois, bien qu’un sous-ensemble uniquement dédié au PC soit disponible pour 3,99 euros — au lieu de 9,99 euros. On peut obtenir un pack avec les deux, plus le Xbox Live Gold, pour 12,99 euros.

Ces statistiques ont été publiées hier dans le cadre du rapport sur les bénéfices de Microsoft pour le troisième trimestre 2020, et c’est la première fois que nous voyons les chiffres du Xbox Game Pass. Microsoft affirme que les jeux en particulier « ont bénéficié d’un engagement accru » en raison du confinement imposé dans de nombreux pays du globe. Cela a conduit à un « engagement record », selon le chef de la communication de Microsoft, Frank Shaw.

« Nous avons enregistré un engagement record ce trimestre, avec près de 19 millions d’utilisateurs actifs sur le Xbox Live. Le Xbox Game Pass compte plus de 10 millions d’abonnés, et nous constatons une monétisation accrue du contenu et des services de jeux », a déclaré Amy Hood, directeur financier de Microsoft, lors d’un appel aux résultats ce mercredi.

La société a également déclaré que son service de streaming de jeux xCloud a « des centaines de milliers d’utilisateurs » qui testent activement son nouveau service dans 7 pays, et que 8 autres seront lancés dans les semaines à venir.

Parallèlement, le Xbox Live a également vu près de 90 millions d’utilisateurs mensuels ce trimestre. Cela représente une augmentation de 42,8 % du nombre d’utilisateurs mensuels actifs d’une année sur l’autre, qui comptait 63 millions d’utilisateurs mensuels actifs il y a un an.

We saw record engagement in gaming this quarter:

• Xbox Live has nearly 90 million monthly active users

• Xbox Game Pass has more than 10 million subscribers

• Project xCloud has 100s of thousands of active users in preview across 7 countries, with more coming

—Frank X. Shaw (@fxshaw) April 29, 2020