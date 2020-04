Ubuntu 20.04 LTS officiellement disponible pour tous

Canonical vient de publier la version stable de Ubuntu 20.04 LTS, également connue sous le nom de Focal Fossa, et les utilisateurs peuvent la télécharger gratuitement sur leurs appareils pour bénéficier d’une important liste d’améliorations. Néanmoins, il est important de souligner que l’accent est mis sur la stabilité et les performances plutôt que sur de nouvelles fonctionnalités tape-à-l’œil, surtout si l’on compare l’OS à la dernière version sortie il y a 6 mois à peine.

Avant tout, il est important de savoir qu’Ubuntu 20.04 est livré avec le noyau Linux 5.4, il comprend donc des améliorations notables, comme un meilleur support matériel et une sécurité renforcée.

Il y a également des changements majeurs en matière d’interface utilisateur, et les premières choses que vous remarquerez sont les écrans de connexion et de verrouillage mis à jour. Mais bien sûr, un des points forts à cet égard est le mode sombre, que vous pouvez activer à partir de la page Apparence de l’application Paramètres, où elle est listée à côté des thèmes standard et clair. La nouvelle version d’Ubuntu comprend un nouveau jeu de fonds d’écran par défaut et est fournie avec GNOME 3.36, avec un nouveau schéma de couleurs et un nouveau jeu d’icônes activé par défaut sur le système.

L’installateur Ubuntu a également été mis à jour, vous remarquerez donc une série de changements au fur et à mesure que vous avancez dans l’écran d’installation, y compris un scanner de disque automatique qui aide à trouver les potentiels problèmes avant le début du processus d’installation proprement dit.

Canonical a également ajouté la prise en charge intégrée du VPN Wireguard. Enfin, la société affirme que le noyau Linux mis à jour apporte également des améliorations en matière d’économie d’énergie.

Fonctionnalités supprimées

En plus de toutes les nouvelles fonctionnalités intéressantes qui sont intégrées à Ubuntu 20.04, la version supprime également deux composants clés. Le premier est le support de Python 2, ce qui signifie que la mise à jour vers Python 3 est la seule façon d’aller de l’avant dans Ubuntu. C’est une décision logique puisque Python 2 est arrivé en fin de vie au début de l’année. Autrement dit, offrir un support n’a plus aucun sens.

Et puis, c’est la version 32 bits qui est abandonnée une fois pour toutes. Bien que Canonical ne fournisse plus de versions 32 bits d’Ubuntu, les appareils qui l’utilisent déjà peuvent toujours se mettre à jour avec des versions plus récentes. Tout cela change avec l’arrivée d’Ubuntu 20.04, puisque le 32 bits est officiellement abandonné.

Ubuntu 20.04 LTS sera supporté jusqu’en 2025 et la première version devrait être disponible en juillet de cette année.