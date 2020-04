OnePlus enquête sur les problèmes de teinte verte sur l’écran du OnePlus 8 Pro

À ce jour, le OnePlus 8 Pro est le meilleur et le plus avancé des smartphones de OnePlus, et honnêtement, il est aussi très beau. Cependant, le smartphone souffre apparemment de quelques problèmes d’affichage majeurs.

Selon des messages sur les forums de la communauté OnePlus, les premiers utilisateurs du OnePlus 8 Pro ont observé des problèmes de teinte verte et de noir sur l’écran. La teinte verte se produit principalement lors de la visualisation d’images plus sombres à une très faible luminosité. Le noir, en revanche, est un problème plus important à mes yeux, en particulier parce qu’il a l’air horrible. Pour ceux qui ne le savent pas, le « black crush » est lorsque les zones sombres des images apparaissent tachetées et perdent des détails.

Apparemment, OnePlus se penche déjà sur le problème et devrait le résoudre par une mise à jour OTA (Over-the-Air). Un porte-parole de OnePlus a déclaré : « OnePlus apprécie les commentaires des utilisateurs et s’engage à offrir la meilleure expérience possible sur les smartphones. Notre équipe étudie actuellement ces rapports afin d’identifier les meilleures solutions pour nos utilisateurs, et nous publierons des mises à jour dès qu’elles seront prêtes. En ce qui concerne la teinte verte, nous travaillons à résoudre ce problème dans notre future mise à jour OTA ».

La discussion sur la publication de la communauté OnePlus suscite de plus en plus d’intérêt à mesure que les gens publient leurs conclusions. Apparemment, le fait d’allumer la fonction DC Dimming semble fixer la teinte verte. Cependant, il semble également provoquer l’effet du « black crush ».

Quoi qu’il en soit, ce ne sont pas de bons signes pour un smartphone phare, et j’espère que OnePlus va bientôt corriger cela.

Un problème lié à Samsung ?

Si cela vous semble familier, certains utilisateurs ont également signalé un problème analogue avec le Galaxy S20 Ultra de Samsung récemment après une mise à jour logicielle d’avril 2020. OnePlus s’approvisionne en écrans auprès de Samsung, les deux problèmes sont donc peut-être liés et pourraient avoir une solution commune. Il n’est pas tout à fait confirmé que ce problème ne soit qu’une anomalie logicielle, mais les acheteurs d’un tout nouvel appareil haut de gamme l’espèrent certainement.

Cela soulève l’inévitable question suivante : faut-il acheter le OnePlus 8 Pro ? Eh bien, il serait préférable d’attendre de voir si la future mise à jour logicielle résout le problème de la teinte verte. Si ce n’est pas le cas, il est possible qu’il s’agisse d’un problème matériel. Autrement dit, il est également possible qu’un OnePlus 8 Pro tout neuf ait le même problème.