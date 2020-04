Les résultats du Galaxy S20 Ultra chez DxOMark ne sont pas bluffants

Le Galaxy S20 Ultra possède certaines des fonctions de caméra les plus avancées que l’on puisse voir sur un smartphone. Le capteur 3×3 « nona-binning » de 108 mégapixels est le premier et jusqu’à présent le seul de ce type sur le marché et le « Space Zoom » 100x est une stratégie marketing très alléchante. Heureusement, le smartphone non pliable le plus cher de Samsung permet également de capturer d’impressionnantes photos et des vidéos.

Malheureusement, DxOMark ne pense pas que toutes ces avancées matérielles et logicielles suffisent à justifier le prix, surtout quand il existe six autres smartphones plus performants que lui, et qui se retrouvent sur le marché à des prix plus attrayants.

Pour être clair, les caméras du Galaxy S20 Ultra sont plus que décentes. Elles offrent une bonne exposition et des couleurs précises avec une large gamme dynamique. Le double PDAF vaut également son pesant d’or dans la plupart des situations et le zoom et le bokeh sont tous deux précis et devancent nettement la plupart des autres smartphones du marché.

Cependant, le problème est que ce smartphone à 1 359 euros ne figure même pas dans le top 5 de la liste de DxOMark, même si l’on considère que le Xiaomi Mi 10 Pro et le OPPO Find X2 Pro sont à égalité avec le même score.

Il n’y a pas un seul défaut flagrant dans les performances du Galaxy S20 Ultra, mais un ensemble de petites imperfections qui lui ont fait rater les meilleurs scores. Par exemple, malgré la tendance à la photographie de nuit et par faible luminosité, le smartphone sous-performe toujours dans les situations de faible luminosité, tant en termes de détails que d’autofocus.

Déception sur l’audio également

Ce n’est pas seulement en photographie qu’il déçoit, puisque l’évaluation du Galaxy S20 Ultra par DxOMark s’étend à ses performances audio. Il se caractérise par une lecture audio supérieure à la moyenne, mais rien d’extraordinaire à le mettre en tête de liste. En effet, l’enregistrement audio est réputé pour avoir des qualités indésirables en ce qui concerne la distance et la qualité du son ambiant.

Dans l’ensemble, le Galaxy S20 Ultra est un bon smartphone pour prendre des photos et des vidéos, écouter de la musique et enregistrer du son. Il n’est tout simplement pas le meilleur aux yeux de DxOMark, malgré ses caractéristiques techniques impressionnantes et son prix très élevé. Samsung n’a peut-être pas beaucoup à craindre de Huawei, étant donné les problèmes de ce dernier avec les États-Unis et la non disponibilité des services de Google — notamment le Play Store, mais lorsque des sociétés comme Xiaomi et OPPO le surclassent, elle doit probablement repenser son prochain vaisseau amiral Galaxy.