La dernière réaction de Facebook permet d’exprimer son soutien

Facebook a lancé son septième emoji à ces réactions, disponible à la fois sur la plateforme principale de Facebook et sur l’application Messenger. Avec ce nouvel emoji, les utilisateurs peuvent mieux exprimer qu’ils expriment leur soutien.

Le personnage montre un visage souriant qui embrasse un cœur rose vif. Cet emoji de réaction rejoint les précédentes réactions, notamment le cœur, le visage avec un large sourire, le visage surpris, le visage en pleurs et le visage en colère.

Le nouvel émoji de réaction semble, à première vue, un peu redondant — la plateforme Facebook propose déjà un émoji en forme de cœur, qui n’est qu’un grand cœur dans une bulle rose. Cet émoji peut être utilisé pour exprimer que vous « aimez » plutôt que de simplement « aimer » quelque chose ; en comparaison, le nouvel émoji de « soutien » est conçu pour exprimer le sentiment que vous vous souciez de quelqu’un.

L’emoji est différent sur Facebook et sur Messenger, où il n’est qu’un cœur rayonnant. La nouvelle réaction est introduite spécifiquement en réponse à la pandémie du COVID-19, selon Alexandru Voica, responsable de la communication technique de Facebook EMEA.

Autrement dit, cette réaction est destinée à vous aider à « montrer votre soutien » à vos amis et à votre famille pendant l’actuelle pandémie du coronavirus.

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F

—Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020