Samsung lance une application pour la Galaxy Watch dédiée au lavage des mains

Qui aurait cru, quelques mois plus tôt, que le lavage des mains deviendrait une arme légitime contre quelque chose dans un monde rempli de bombes nucléaires ? Cependant, le nouveau coronavirus COVID-19 a tout changé et maintenant, se laver les mains est l’un des moyens les plus importants pour éviter de contracter le virus. C’est pourquoi de nombreuses grandes entreprises encouragent les utilisateurs à se laver les mains régulièrement et fréquemment. Samsung a mis au point une application pour inciter les utilisateurs à se laver les mains et à les garder propres.

Baptisée simplement « Hand Wash », l’application est développée par une petite équipe de développeurs et de designers du Samsung Research Institute-Bangalore (SRI-B) et est actuellement disponible pour les utilisateurs de Galaxy Watch dans le monde entier.

L’application de Samsung arrive juste après l’ajout par Google de sa fonction de « rappel de lavage des mains » à son application Horloge. Cependant, contrairement à une fonctionnalité supplémentaire d’une application existante, « Hand Wash » de Samsung est une application dédiée. Par conséquent, l’application a beaucoup plus de fonctionnalités que la version de Google.

Tout d’abord, vous pouvez configurer l’application comme votre cadran d’horloge, de sorte que chaque fois que vous irez regarder l’heure, elle vous fournira des informations pertinentes sur vos habitudes de lavage des mains. Par exemple, l’application affiche un tableau indiquant la moyenne des lavages de mains de votre semaine avec une vue quotidienne pour couronner le tout. En outre, sur le cadran de l’horloge, l’application « Hand Wash » indique également le temps écoulé depuis votre dernier lavage des mains. C’est donc comme une fonction de temps à l’écran, mais pour vos habitudes de lavage des mains.

Les agences de la santé publique recommandent maintenant de se laver les mains pendant 20 secondes. Ainsi, lorsque vous commencez à vous laver les mains conformément au rappel donné par l’application, celle-ci lance un compte à rebours de 25 secondes en vous donnant un retour d’information haptique. Selon Samsung, les 5 secondes supplémentaires sont consacrées à ouvrir et fermer le robinet et à prendre le savon dans les mains.

Des rappels

L’application « Hand Wash » est livrée avec 8 rappels pour se laver les mains. Toutefois, si vous souhaitez vous laver les mains davantage tout au long de la journée, vous ajoutez d’autres rappels à la liste. En revanche, si vous pensez que 8 est bien trop élevé, vous pouvez supprimer jusqu’à 3 rappels de la liste.

Donc, si vous êtes un possesseur d’une Galaxy Watch, vous pouvez aller sur le Galaxy Store pour télécharger l’application « Hand Wash » dès maintenant.