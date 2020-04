Gmail vient d’intégrer Google Meet qui veut concurrencer Zoom

Après avoir rebaptisé Hangouts Meet et Hangouts Chat respectivement en Google Meet et Google Chat en début de semaine, Google a maintenant intégré Google Meet dans Gmail pour ses clients G Suite dans les secteurs des entreprises et de l’éducation.

La nouvelle fonctionnalité, qui a commencé à être déployée ce jeudi, permettra aux utilisateurs de Gmail, tant dans le secteur des entreprises que dans celui de l’éducation, de prendre directement des appels sur Google Meet, a déclaré à Reuters le vice-président de la société, Javier Soltero. Il a également déclaré que le service permettra bientôt de tenir des vidéoconférences avec jusqu’à 16 participants simultanément — contre un maximum de 4 auparavant.

Suite à ce changement, Google Meet, l’outil de vidéoconférence de la société, sera disponible dans Gmail, permettant aux utilisateurs de commencer et de rejoindre des réunions directement depuis leur boîte de réception, ce qui facilitera plus que jamais la connexion. Notez que cette fonctionnalité n’est pour l’instant disponible que sur le site Web de Gmail, mais Google indique qu’elle sera également bientôt disponible sur les applications mobiles.

En attendant, la fonction sera disponible pour tous les utilisateurs G Suite, mais Google indique qu’il appartiendra aux administrateurs de l’activer ou de la désactiver. Elle sera activée par défaut pour tous les domaines où les appels vidéo sont activés, mais les administrateurs auront la possibilité de désactiver la fonction Meet soit en désactivant les appels vidéo dans la console d’administration, soit en désactivant le service Hangouts Meet et Google Hangouts. Cependant, en optant pour la deuxième option, vous désactiverez également le service classique Hangouts.

Les nouvelles options seront intégrées dans la barre latérale de Gmail, de la même manière que la fonctionnalité de chat de Google.

Idéal pour le télétravail

De plus en plus de personnes travaillant et apprenant à domicile, Google affirme que l’intégration permettra aux utilisateurs de se connecter plus facilement et de faire avancer les choses. « Avec Meet dans Gmail, vous pouvez facilement commencer ou rejoindre une réunion en quelques secondes. Notre objectif est de vous aider à suivre le déroulement de la journée, en passant de façon transparente de l’e-mail à la réunion vidéo, quelle que soit la forme de communication dont vous avez besoin », a déclaré l’entreprise dans un e-mail officiel.

Pour ceux qui ne connaissent pas Google Meet, voici un petit article de présentation du service sur comment utiliser Google Meet pour les appels de groupe.