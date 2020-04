Le Mavic Air 2 de DJI pourrait être annoncé le 27 avril : les infos

Le plus grand fabricant de drones grand public au monde, DJI, a annoncé cette semaine qu’elle organiserait un événement presse le 27 avril pour dévoiler un nouveau produit. Il s’agira probablement d’un nouveau drone, le Mavic Air 2, le successeur du super populaire DJI Mavic Air qui a été lancé en 2018 avec un enregistrement vidéo 4K, ce qui en fait le premier drone grand public au monde à prendre en charge cette caractéristique.

Nous obtenons souvent beaucoup d’informations non officielles de sources anonymes d’initiés, des informations qui sont transmises de bouche à oreille ou par leur équivalent sur Internet. Cependant, parfois ces informations prennent un ton plus officiel lorsqu’elles proviennent non seulement d’une source réputée, mais aussi d’un organisme gouvernemental. Un exemple très clair est celui du DJI Mavic Air 2 qui, grâce à l’homologue brésilien de la FCC, a maintenant été révélé dans sa quasi-totalité.

Le futur drone grand public de DJI a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines, mais seulement par quelques bribes d’informations ici et là. Grâce aux informations de ANATEL relevées par DroneDJ, nous avons maintenant une image plus claire du Mavic Air 2. En effet, nous avons un bon lot de photos et des captures d’écran du manuel du drone.

Le manuel révèle quelques détails sur les capacités du futur drone. Par exemple, il peut atteindre une vitesse de pointe de 68,4 km/h et, grâce à sa batterie Li-Po d’une capacité de 3 500 mAh et évaluée à 11,5 V, il peut se maintenir en vol pendant 34 minutes. Il est également équipé d’une caméra triaxial de 48 mégapixels qui lui permet de prendre des vidéos de 4K en vol.

Il aura également des capteurs d’obstacles et des modes de vol intelligent, tel que le ActiveTrack 3.0, le Point of Interest (PoS) 3,0, le QuickShot et plus encore.

Nouveau contrôleur

Cependant, si l’on en croit la liste, l’une des améliorations les plus notables par rapport au Mavic Air de première génération sera le contrôleur. Le manuel confirme également le nouveau contrôleur qui accroche le smartphone en haut pour une prise en main plus confortable. Ce contrôleur semble se connecter au smartphone en USB-C, il sera donc intéressant de voir comment les iPhone seront logés. En outre, la portée est désormais de 8 km.

Le DJI Mavic Air 2 semble définitivement être une mise à niveau intéressante, mais aussi attendue depuis longtemps de la gamme Air du fabricant de drones. Étant donné le flux d’informations disponibles, il se pourrait bien que ce soit l’annonce que DJI a teasé pour le 27 avril. Cependant, le calendrier pourrait également nuire aux chances du drone en raison des restrictions qui rendraient difficile son utilisation dans de grands espaces.