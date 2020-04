Google Hangouts Meet est maintenant juste Google Meet

S’il n’était pas déjà clair que Google aime moins le nom de Hangouts, voici une nouvelle preuve. Alors que l’attention sur les services de vidéoconférence bat son plein, prenez note : Hangouts Meet de Google ne s’appelle plus Hangouts Meet, il est maintenant simplement connu comme Google Meet.

Cette nouvelle appellation est apparue hier dans un article du blog Google Cloud rédigé par deux des directeurs de la gestion des produits de Google, Karthik Lakshminarayanan et Smita Hashim. Le blog énumère un certain nombre de mesures de protection de la vie privée que Google Meet utilise pour empêcher le détournement des réunions à distance, et désigne également le service sous le nom de Google Meet. Android Police a constaté qu’un certain nombre de pages d’assistance avaient également été mises à jour avec le nouveau nom.

Pour ceux qui l’ignorent, Meet est une partie indépendante de G Suite, le portefeuille de services de Google destinés aux entreprises qui comprend des services comme Gmail, Docs, Sheets et Drive. Hangouts Chat, le service de messagerie sous l’égide de Hangouts, fait également partie de la suite.

La nouvelle image de marque semble toujours être en cours de déploiement. L’ancienne image de marque est toujours présente pour les applications mobiles. Le service est toujours appelé « Hangouts Meet » sur sa page d’accueil G Suite. Et alors que le site Web G Suite liste « Meet » comme un service inclus en haut de la page, « Hangouts Meet » est toujours référencé.

On ne sait pas exactement ce qui a motivé le changement, mais ce n’est un secret pour personne que Hangouts n’a pas la meilleure réputation.

Une réelle croissance

Pour beaucoup, c’est la quintessence d’une stratégie d’application de messagerie confuse qui comprenait Allo et d’autres services infructueux de Google. Il y a aussi la question de l’image publique.

Ce changement d’appellation intervient à un moment où Google Meet connaît une croissance explosive, la pandémie du COVID-19 obligeant les employés à effectuer des réunions en ligne. L’utilisation de Google Meet est actuellement 25 fois supérieure à ce qu’elle était en janvier, a révélé Google à la fin du mois dernier, et le service gagne plus de 2 millions de nouveaux utilisateurs par jour. Cela pourrait aider les clients à prendre Google Meet au sérieux au lieu de se tourner vers Zoom ou d’autres alternatives.