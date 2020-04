Le Surface Book 3 aurait un CPU Intel de 10e génération et un GPU NVIDIA Quadro

Contre toute attente, il semble que Microsoft va encore essayer de faire passer certains de ses nouveaux produits. Du moins ceux qui ne s’appuieront pas sur le nouveau Windows 10 X. Sa gamme Surface doit être rafraîchie.

Ces derniers mois, des rumeurs ont laissé entendre que le Surface Book 3 serait alimenté par les dernières puces Intel de 10e génération et les GPU Nvidia. Une nouvelle liste de revendeurs repérés par WinFuture le réitère avec quelques détails supplémentaires concernant les spécifications.

Selon la référence sur le site, le Surface Book 3 sera disponible en deux variantes — 13,5 pouces, 15 pouces, et deux options de CPU — Intel Core i5-10210U et Intel Core i7-10510U. Oui, tous les modèles listés utilisent les processeurs « U » d’Intel.

Cette fois-ci, le modèle haut de gamme disposera de 32 Go de mémoire vive (RAM). En matière de stockage, la variante de base disposera de 256 Go de SSD, avec un maximum de 1 To pour le modèle phare. Bien sûr, toute cette puissance a un prix. Le prix du Surface Book 3 commence à 1 006 euros et va jusqu’à 4 323 euros selon la configuration.

Voici toutes les spécifications :

D’excellents GPU

Un autre point important du rapport est que la gamme de Surface Book 3 de cette année utilisera les GPU Quadro de NVIDIA dans certains modèles haut de gamme au lieu des GPU GeForce. Comme le souligne Roland Quandt de WinFuture, cette décision montre comment le géant de Redmond veut attirer les professionnels et les créatifs plutôt que de faire une machine conviviale pour les joueurs. Cependant, le modèle exact des GPU Quadro utilisés dans ces ordinateurs portables reste pour l’instant incertain.

Récemment, la Surface Go 2 de Microsoft est passée par la FCC, ce qui laisse présager un lancement imminent. D’après les références, il est évident que la société s’apprête à annoncer ses nouveaux produits Surface. On peut s’attendre à ce que Microsoft fasse une annonce dans les prochaines semaines.