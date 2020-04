Samsung réduit la production de smartphones de 50 % pendant un mois

Samsung réduit la production de smartphones de plus de la moitié pendant un mois complet

La pandémie liée au COVID-19 a des répercussions sur la demande mondiale de smartphones et les fabricants comme Samsung calibre la réduction prévue des ventes et réduit la production au cours du trimestre actuel. En effet, Samsung a décidé de réduire la production de smartphones de plus de 50 % pendant un mois complet, selon un rapport publié aujourd’hui, la production normale devant être rétablie en mai.

La raison est très simple : les ventes ont considérablement diminué ces derniers mois, et étant donné que Samsung produit plus d’appareils qu’elle n’en vend, réduire la production est la seule solution possible.

Un rapport de The Elec indique que Samsung veut fabriquer seulement 10 millions de smartphones ce mois-ci, alors que la capacité de production mensuelle normale est de 25 millions d’appareils. En effet, Samsung dispose également de stocks d’invendus prêts à répondre à la demande si une augmentation devait être enregistrée, et la société prévoit que cela pourrait se produire dès le mois de mai. D’ici là, la production tourne à vitesse réduite, ce qui devrait permettre à Samsung d’aligner à nouveau sa production sur la demande mondiale.

« Rien que la logistique, cela n’a pas de sens de produire plus que nécessaire », a déclaré une personne connaissant bien les plans de Samsung, selon ladite source. « Samsung Electronics prévoit de ramener le volume de production à la normale en mai, après la normalisation de ses usines en Inde et au Brésil. Mais cela pourrait prendre plus de temps que prévu pour que les choses reprennent leur cours normal », ont ajouté d’autres personnes connaissant bien le sujet.

Néanmoins, il y a un bon côté à tout cela pour le géant technologique coréen.

Focus sur le lancement du Galaxy Note 20

Les prévisions de ventes du Galaxy S20 Ultra dépassent les estimations du marché, avec des ventes qui devraient atteindre 6 millions d’unités au cours de l’année contre 3,5 à 5,25 millions d’unités prévues. Suite à la pandémie, le marché avait réduit les prévisions de ventes de la série S20 de 40 %, avec des ventes de 20 millions de smartphones en 2020. Alors que le Galaxy S20 devait se vendre à 6 millions d’unités, le S20+ a été évalué à 8 millions et le S20 Ultra à 3,5-5,25 millions d’unités.

Début avril, le géant technologique sud-coréen a déclaré que ses bénéfices d’exploitation pour les trois mois se terminant en mars atteindraient 5,23 milliards de dollars, soit une hausse d’environ 2,7 % par rapport aux bénéfices qu’il avait affichés à la même période un an plus tôt.

Les ventes de smartphones se redressent déjà sur certains marchés, Apple vendant plus de 4 fois plus d’iPhone en Chine, selon des données non officielles. En attendant, Samsung veut toujours lancer le Galaxy Note 20 en août, comme prévu initialement, bien que la société pourrait très bien passer à un événement numérique comme tout le monde. Bien sûr, tous les plans peuvent changer du jour au lendemain, mais un événement physique semble pour l’instant peu probable.