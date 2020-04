Le PinePhone fonctionnant avec Ubuntu Touch est disponible pour 150 dollars

Les smartphones Linux comme le PINE64 PinePhone et le Purism Librem 5 sont peut-être les sujets phares de la communauté du libre et de l’open source, mais ils ne sont pas les premiers à s’attaquer à ce rêve. Il y a quelques années, Canonical, qui a créé la populaire distribution Linux Ubuntu, a décidé de s’attaquer à la création d’une plateforme Linux mobile, Ubuntu Touch. Elle a échoué mais la communauté open source a pris le relais, ouvrant la voie à un nouveau partenariat qui a maintenant abouti au PinePhone UBports Community Edition.

Pour être clair, Ubuntu Touch n’est pas vraiment mort. Cette version a été sauvée d’un tel sort par UBports Community Edition qui a continué à travailler dessus et à l’améliorer. Non seulement ils ont réussi à continuer à prendre en charge les smartphones Ubuntu Touch abandonnés depuis longtemps, mais ils ont même réussi à intégrer la plateforme aux smartphones Android existants.

Cela dit, ce qui manquait à UBports Community Edition, c’était un smartphone véritablement ouvert. N’ayant pas la capacité de fabriquer son propre smartphone, cette édition spéciale du PinePhone la satisfait à moitié. Elle fournit à UBports le smartphone le plus libre du marché, permettant aux développeurs et aux utilisateurs un accès illimité au matériel.

UBports positionne cette Community Edition du PinePhone comme le tout nouveau moyen pour les amateurs du DIY, les développeurs et les utilisateurs d’obtenir un smartphone qu’ils pourront utiliser et modifier au gré de leurs envies de logiciels libres. Cependant, il avertit également qu’il n’est pas encore adapté à un usage quotidien, en fonction de vos besoins. Des choses comme les caméras et la prise en charge des périphériques USB manquent encore, mais ces caractéristiques devraient arriver dans un proche avenir.

Le smartphone de 5,95 pouces est alimenté par la puce quadricœur Allwinner A64, de 2 Go de mémoire vive (RAM), de 16 Go de stockage et d’une caméra principale de 5 mégapixels à l’arrière associé à une caméra de 2 mégapixels à l’avant pour les selfies et les appels vidéo.

Seulement 150 dollars

Bien sûr, vous pouvez aussi installer UBports sur le PinePhone original, mais cette édition spéciale est livrée avec l’OS préinstallé directement sur le smartphone plutôt que de le démarrer à partir d’une carte micro SD. Il peut également être accompagné d’un marquage spécial pour montrer votre fidélité au projet.

Le PinePhone UBports Community Edition est maintenant disponible en précommande pour 150 dollars, avec une date d’expédition prévue en mai.