Samsung introduit la 5G dans ses smartphones Galaxy A (2020) de milieu de gamme

Les produits phares de Samsung, les gammes Galaxy S et Galaxy Note, attirent peut-être beaucoup d’attention chaque année, mais ces smartphones ne font qu’effleurer la gamme d’appareils de l’entreprise. Samsung fabrique également un certain nombre de smartphones d’entrée et de milieu de gamme pour les consommateurs qui préfèrent ne pas payer le prix fort pour un produit phare, et l’une de ses gammes de milieu de gamme les plus populaires est historiquement la série Galaxy A. Aujourd’hui, Samsung a annoncé qu’elle étendait la série Galaxy A pour y inclure six appareils en 2020.

Ces smartphones Galaxy A couvrent une gamme assez large, les moins chers étant résolument des appareils d’entrée de gamme et les plus chers flirtant entre les gammes de milieu et haut de gamme.

Samsung introduit également la connectivité 5G dans la série Galaxy A pour la première fois cette année, ce qui signifie que vous n’aurez pas forcément besoin de courir et de vous procurer un produit phare à plus de 1 000 euros si vous voulez en profiter. Samsung n’a pas encore communiqué les spécifications complètes de ces smartphones, mais nous a donné quelques détails sur chacun d’entre eux.

Galaxy A01

La série Galaxy A (2020) commence avec le Galaxy A01, qui se positionne comme un smartphone offrant les fonctionnalités essentielles à un bas prix. Le smartphone est équipé d’un écran « Infinty-V » de 5,7 pouces avec une résolution HD+. Il possède une caméra frontale de 5 mégapixels, et une caméra à double capteur photo à l’arrière (une rareté dans ce secteur) composé d’une caméra principale de 13 mégapixels et d’une caméra de profondeur de 2 mégapixels.

La batterie a une capacité de 3 000 mAh et, bien que l’on n’a pas encore de détails sur le processeur, nous savons qu’il sera livré avec 16 Go de stockage et 2 Go de RAM. Ce ne sont pas des caractéristiques exceptionnelles, mais avec un prix de vente de 109,99 dollars, ce smartphone est une entrée de gamme dans tous les sens du terme.

Galaxie A11

Ceux qui recherchent un smartphone un peu plus performant seront peut-être mieux servis en optant pour le Galaxy A11. Nous sommes encore dans la catégorie des smartphones d’entrée de gamme, mais le Galaxy A11 est équipé d’un écran HD+ Infinity-O de 6,4 pouces, un peu plus grand que celui du A01.

Nous avons également un objectif de caméra supplémentaire à l’arrière, le réseau de caméras étant désormais composé d’un objectif principal à grand-angle, d’un objectif ultra-large et d’un objectif de profondeur. Ajoutez à cela une batterie d’une capacité de 4 000 mAh, de 32 Go de stockage et 2 Go de RAM, et le Galaxy A11 est un cran au-dessus du A01 pour 179,99 dollars.

Galaxie A21

C’est ici que nous commençons à aller dans le secteur du milieu de gamme. L’écran HD+ Infinity-O de 6,5 pouces ne change pas grand-chose par rapport au A11, mais une zone où le Galaxy A21 commence à s’éloigner des deux précédents smartphones se trouve dans l’appareil.

Au lieu d’une caméra arrière à double ou triple capteur photo, le Galaxy A21 possède une caméra à quadruple capteur photo à l’arrière, avec une caméra principale de 16 mégapixels et des objectifs ultra-large, de profondeur et macro. Les autres caractéristiques comprennent une batterie d’une capacité de 4 000 mAh, de 32 Go de stockage et de 3 Go de RAM et la possibilité de recharger rapidement la batterie de 15 W à un prix de départ de 249,99 dollars.

Galaxy A51

S’il y a un modèle très attractif dans la gamme Galaxy A (2020), c’est probablement le Galaxy A51. Le smartphone est doté d’un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces avec une résolution full HD+ et d’une caméra arrière à quadruple capteur photo avec un capteur principal de 48 mégapixels. Le stockage embarqué atteint 128 Go, mais il peut être étendu grâce à la fente micro SD du smartphone. Nous verrons également 4 Go de RAM et une batterie d’une capacité de 4 000 mAh pour 399,99 dollars.

Le Galaxy A51 va également être disponible en version 5 G. Samsung indique que le Galaxy A51 5G est pratiquement identique au modèle LTE du point de vue des spécifications — les seuls changements majeurs comprennent une plus grande capacité de RAM (le Galaxy A51 5G a 6 Go de RAM alors que le modèle LTE n’a que 4 Go de RAM) et une batterie plus grande – 4 500 mAh dans le modèle 5G par rapport à la batterie de 4 000 mAh du modèle LTE. Mais à part cela, la principale différence entre ces deux smartphones est la connectivité 5G et le prix de 499,99 dollars du Galaxy A51 5G, soit 100 dollars de plus que le A51 standard.

Galaxy A71 (5G)

Le Galaxy A71 est incontestablement le modèle haut de gamme de la gamme de la série A pour 2020. Avec ce smartphone, nous aurons un écran Super AMOLED Plus Infinity-O de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ et une caméra à quadruple capteur photo à l’arrière avec un objectif principal de 64 mégapixels. Le Galaxy A71 offre un support pour la charge rapide de 25 W au lieu de 15 W pour certains autres smartphones de la gamme. Bien que la capacité de stockage embarquée atteigne 128 Go, le smartphone supporte les cartes micro SD jusqu’à 1 To. Ajoutez à cela 6 Go de RAM et une batterie de 4 500 mAh et vous obtenez un smartphone 5G de milieu de gamme assez attrayant à un prix de 599,99 dollars.

Selon Samsung, tous les smartphones de la gamme seront lancés au cours de l’été.