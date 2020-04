Le Galaxy Fold 2 pourrait offrir une variante moins chère avec 256 Go de stockage

Le troisième smartphone pliable de Samsung devrait être le Galaxy Fold 2, et un nouveau rapport suggère que vous pourriez obtenir une variante moins chère, car il sera apparemment disponible en plusieurs tailles de stockage.

Selon SamMobile, le Galaxy Fold 2 sera proposé avec un choix de 256 Go de stockage. En outre, vous pourrez apparemment acheter une version de 512 Go du smartphone. Le Galaxy Fold original n’existait que dans cette version de 512 Go, ce qui pourrait permettre à Samsung de proposer une version moins chère.

Rien ne garantit qu’il sera moins cher que la version originale — Samsung pourrait augmenter le prix pour d’autres raisons — mais cela laisserait entendre qu’il est introduit comme alternative à la variante de stockage haut de gamme.

La société a dévoilé le Galaxy Fold original début 2019, et nous avons déjà vu Samsung sortir le Galaxy Z Flip aux côtés du Galaxy S20 en février de cette année. Le Galaxy Z Flip avait un prix inférieur à celui du smartphone pliable de la société, il se peut que Samsung essaie d’opter pour un prix inférieur pour le Galaxy Fold 2 afin de s’assurer qu’il reste compétitif par rapport aux autres appareils de la société.

Selon à qui vous le demandez, le Galaxy Fold de nouvelle génération commence à ressembler à un appareil très différent.

Une annonce avec le Galaxy Note 20 ?

On sait peu de choses sur le Galaxy Fold 2, mais des rumeurs suggèrent qu’il sera doté d’un écran extérieur (secondaire) légèrement plus grand et d’un écran intérieur (principal) de 7,7 pouces. En comparaison, l’appareil d’origine était équipé d’un écran intérieur de 7,3 pouces. Cependant, l’aspect le plus important de l’appareil à venir est sa durabilité. Le Galaxy Fold original a connu un lancement chaotique, avec des dispositifs de tests cassés, ce qui a obligé la société à retarder sa sortie de plusieurs mois. Même après avoir été mis au point, son écran était encore fragile. Le Z Flip, sorti plus tôt cette année, a tenté de remédier à la situation avec une couche d’écran en verre ultra mince, mais des tests en situation réelle ont montré qu’il se rayait encore très facilement. Tout cela signifie que Samsung a encore beaucoup à prouver en ce qui concerne la durabilité de ses appareils pliables.

Il devrait être doté d’une caméra analogue au Galaxy S20+, et il pourrait même être équipé de la fonctionnalité S Pen. On ne sait pas encore quand Samsung sera prête à annoncer son prochain smartphone pliable, surtout maintenant que la pandémie a désorganisé les chaînes de fabrication et d’approvisionnement dans le monde. Des rumeurs suggèrent que Samsung lancera le Galaxy Fold 2 en même temps que le Galaxy Note 20, qui devrait lui-même être dévoilé en août — ou peut-être un peu plus tard — cette année.