Dell divulgue accidentellement les nouveaux XPS 15 et 17, et ils sont élégants

Sur le marché des ordinateurs portables Windows, le XPS 13 de Dell est l’ordinateur portable à battre. Mais, les XPS 15 et XPS 17 sont également très attendues, et je ne serais pas surpris si nous les voyions officiellement annoncés dans les semaines à venir. En effet, si l’on en croit une nouvelle fuite d’un utilisateur sur Reddit, Dell a accidentellement diffusé une image des prochains XPS 15 et XPS 17 dans la section « Precision laptops » de son site web.

Nous nous attendions à ce que Dell rafraîchisse le XPS 15 en même temps que son homologue de 13 pouces, mais c’est aussi la première fois que nous voyions le XPS 17, plus grand, dont on entend parler depuis près d’un an.

L’image semble avoir été retirée, mais heureusement, u/WesolyKubeczek a pris une capture d’écran. Avant de plonger dans les détails de celle-ci, ce qui est le plus intéressant dans cette fuite, c’est qu’elle indique que Dell se prépare à annoncer officiellement ces appareils ! Les nouveaux modèles (en haut à gauche et à droite) sont beaucoup plus élégants qu’auparavant avec des bords d’écran plus petits, en particulier sur le « menton » inférieur (bord sous l’écran). Et, ils pourraient également comporter des écrans au format 16:10 plus carré.

Sur le côté droit de l’image, les ordinateurs portables semblent être les XPS 15 et XPS 17 (2020), tandis que les deux derniers semblent être des ajouts à venir dans la gamme Dell Precision. Si vous regardez de près l’ordinateur portable de gauche (qui est à moitié ouvert) on peut voir un pad numérique, que les modèles XPS n’ont jamais eu par le passé.

Les ports des modèles Precision sont également plus proches de l’avant de leur châssis, tandis que les ports des XPS 15 et 17 sont à l’arrière (la carte logique est plus proche de l’arrière de l’appareil pour loger sa grosse batterie). De plus, les Précision sont des modèles beaucoup plus épais.

Quelques détails

En ce qui concerne les spécifications, l’image ne fournit aucune information détaillée, mais elle confirme certains points évoqués par le passé. La chose la plus notable qui manque est un port USB-A sur l’une des configurations XPS de cette image, un choix qui est de plus en plus courant parmi les modèles compacts haut de gamme — Dell a déjà retiré l’USB-A du XPS 13 (2020).

Cependant, la photo montre une fente pour une carte SD sur le XPS 17, et ce qui semble être des haut-parleurs incrustés sur le haut des deux côtés des claviers. Le trackpad du XPS 15 semble plus grand que celui de son prédécesseur, tout comme les touches fléchées.

Bien que ces appareils aient fui sur une page Dell Precision, l’image suggère qu’au moins certains d’entre eux proviennent de la ligne XPS. Quant à l’arrivée d’un XPS 17, ce serait un ajout intéressant pour la société, notamment pour contrer le nouveau MacBook Pro de 16 pouces d’Apple.