Le OnePlus 8 Pro sera doté d’un système de charge sans fil super rapide de 30 W

Les fans de OnePlus attendent depuis un certain temps déjà de voir la charge sans fil dans les smartphones de la société. Et, il semble que cela va enfin se produire avec le OnePlus 8. Hier, la société a annoncé sa toute première solution de recharge sans fil, la Warp Charge 30 Wireless, qui fera ses débuts dans la série OnePlus 8. Alors que nous attendons une explication plus complète de la technologie plus tard dans le mois, OnePlus a donné quelques détails dans son communiqué de presse.

Tout d’abord, OnePlus a expliqué pourquoi il a fallu tant de temps pour déployer la fonctionnalité de charge sans fil dans ses smartphones. « Lorsque la charge sans fil est apparue, il était clair que la technologie allait améliorer l’expérience de l’utilisateur OnePlus », a écrit OnePlus sur ses forums aujourd’hui.

« Mais après de nombreux tests, nous avons constaté qu’elle ne répondait pas aux mêmes normes que la technologie Warp Charge. Nous avons décidé de poursuivre le développement de notre technologie de charge sans fil avant de lancer une recharge sans fil OnePlus ».

Selon OnePlus, la technologie Warp Charge 30 Wireless est capable d’atteindre une puissance de pointe de 30 W, ce qui permet aux utilisateurs de charger leur smartphone de 1 % à 50 % de la batterie en 30 minutes.

De plus, Warp Charge 30 Wireless utilise une « pompe de charge isolée » pour atteindre une efficacité de charge de 97 %. Cette pompe s’éteint également lorsqu’elle détecte des « courants et tensions anormaux ».

Rendez-vous le 14 avril

Bien sûr, la plupart des chargeurs sans fil que vous rencontrerez ne sont pas des chargeurs de 30 W, mais plutôt des chargeurs Qi de 5 W. Selon OnePlus, ces chargeurs fonctionneront également avec la série OnePlus 8, tout comme les chargeurs Qi qui prennent en charge la norme de 10 W. En gros, indique l’entreprise, vous pourrez utiliser presque tous les chargeurs tiers avec votre smartphone.

OnePlus n’a pas mentionné quels smartphones de la série OnePlus 8 prendront en charge la charge sans fil, mais on peut supposer qu’au moins le OnePlus 8 Pro pourra s’en vanter. En outre, elle n’a pas confirmé qu’elle sera équipée d’un bloc de charge sans fil, mais comme l’image ci-dessus comporte une illustration de bloc de charge, on peut penser que celui-ci est en cours de réalisation.

One peut s’attendre à une révélation complète de la technologie Warp Charge 30 Wireless lors de la révélation de la série OnePlus 8 le 14 avril.