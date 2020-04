Voici comment les applications fonctionneront sur le Surface Duo

Le Surface Duo est non seulement l’un des projets les plus ambitieux lancés par Microsoft ces derniers temps, mais aussi le premier pas du géant du logiciel sur le marché du matériel Android. Et comme le lancement du Surface Duo est prévu pour la fin de l’année, plus nous nous approchons de ce moment, plus Microsoft partage d’informations à son sujet, car il faut que les développeurs soient prêts pour le jour J, et fournissent ainsi aux utilisateurs les applications dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti de l’appareil.

Lors de son annonce en octobre, Microsoft a déclaré qu’elle travaillait dur avec les développeurs pour s’assurer qu’ils pourraient facilement créer des applications pour le design particulier du double écran. Il semble que l’entreprise ait tenu parole.

En effet, la société a partagé avec les développeurs une nouvelle documentation détaillant les modes d’écran pris en charge par le Surface Duo, car l’appareil fonctionnerait évidemment avec différentes orientations d’écran.

Il s’avère donc que les applications fonctionneront sur le Surface Duo à la fois en mode portrait et en mode paysage, soit sur un seul écran, soit sur les deux. En d’autres termes, quelle que soit la manière dont vous utilisez le Surface Duo, les applications devraient techniquement pouvoir utiliser l’ensemble de la surface de l’écran si l’utilisateur le souhaite. Il est clair que Microsoft a l’intention de faire en sorte que le Duo passe facilement d’une disposition à l’autre, que l’appareil soit déplié pour afficher l’intégralité de l’écran de 8,3 pouces, utilisé comme une tablette de 5,6 pouces ou légèrement entrouvert. Et, il semble que les développeurs d’applications pourront s’amuser avec les meilleures solutions d’écran pour leurs produits.

Le Surface Duo vient s’ajouter au Surface Neo, l’ordinateur portable à double écran de Microsoft qui fonctionne sous Windows 10X. Microsoft parie beaucoup sur ce nouveau facteur de forme, et les Surface Duo et Neo sont les deux appareils qui sont le fer de lance de cette nouvelle poussée sur le marché.

Le pari du double écran

La gamme Surface a toujours été axée sur l’innovation et la création de nouvelles catégories de produits. Microsoft espère donc qu’après le lancement de ces deux modèles, d’autres partenaires s’associeront à leurs propres modèles pour contribuer à l’expansion de ce côté du marché.

Des personnes proches du sujet ont déclaré que le Surface Neo pourrait arriver assez tôt, car le développement de l’appareil est déjà terminé. Microsoft avait initialement déclaré que les deux modèles seraient lancés pendant les fêtes de fin d’année, mais reste à voir si le travail sur ces deux modèles a été affecté par la pandémie de coronavirus actuellement en cours.