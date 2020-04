Cloudflare 1.1.1.1 pour les familles veut éloigner les logiciels malveillants et le contenu pour adultes

Il y a environ 2 ans, Cloudflare a annoncé ce que beaucoup pensaient être une blague de poisson d’avril. Elle a mis au défi les opérateurs, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et même Google en lançant son propre service DNS public, en prétendant qu’il était axé sur la protection de la vie privée, mais aussi rapide.

L’année dernière, elle a étendu ce service aux appareils mobiles avec le WARP. Pour l’annonce « No Joke » de cette année, Cloudflare étend 1.1.1.1 sa couverture non seulement pour le routage et la localisation des adresses Internet, mais aussi pour assurer la sécurité des familles en bloquant les contenus indésirables et importuns de leurs réseaux personnels.

Un système de noms de domaine ou serveur DNS est un peu comme un grand carnet d’adresses qui associe les adresses Web que vous saisissez à leur adresse numérique réelle sur Internet. Par conséquent, quiconque gère un tel service peut techniquement examiner le trafic qui va et vient de certaines adresses, ce qui équivaut en fait à de l’espionnage.

C’est l’une des nombreuses accusations lancées contre les FAI et même Google qui possèdent de tels services DNS et c’est la raison pour laquelle Cloudflare a introduit son DNS 1.1.1.1.

Sur le plan technique, le DNS 1.1.1.1 utilise le chiffrement, via HTTPS (DoH) ou TLS (DoT), pour assurer la confidentialité du trafic Internet. Les journalistes techniques savent peut-être que le DNS chiffré est devenu un sujet d’actualité. Au-delà des considérations juridiques et politiques, Cloudflare promet que vous ne ressentirez aucune perte de vitesse lors de l’utilisation de son DNS, un système gagnant-gagnant pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée.

Des DNS particuliers

Cependant, ce DNS a été conçu pour des consultations rapides, et non pour le filtrage ou le blocage de contenu. C’est ce qu’apporte le nouveau 1.1.1.1 pour les familles, qui donne aux utilisateurs la possibilité de bloquer uniquement les potentiels logiciels malveillants (en utilisant le DNS 1.1.1.2) ou à la fois les logiciels malveillants et les contenus pour adultes (en utilisant plutôt le 1.1.1.3). La raison pour laquelle Cloudflare est en mesure d’accomplir cela et d’offrir ce service gratuitement est à peu près la même que pour le simple DNS 1.1.1.1 : son vaste réseau couvrant des millions de propriétés Internet.

Bien sûr, c’est aussi un point qui a été soulevé contre l’offre apparemment généreuse de Cloudflare. Certains ont mis en doute l’impartialité de l’entreprise et son conflit d’intérêts, que Cloudflare s’empresse de rejeter.