Le ASUS ROG Zephyrus Duo 15 est un ordinateur portable de jeu avec deux écrans

C’est un grand jour dans le monde de l’informatique mobile. Intel a dévoilé ses nouvelles puces de série H, NVIDIA a annoncé sa gamme de GPU RTX Super pour les appareils mobiles, et presque tous les grands fabricants d’ordinateurs portables lancent de nouveaux ordinateurs portables intégrant ce matériel. Mais, ASUS sort quelque chose de différent de tout ce qui se trouve sur les tablettes aujourd’hui : le Zephyrus Duo 15.

Selon ASUS, il s’agit du premier ordinateur portable à double écran spécialement conçu pour les jeux. C’est techniquement correct, bien que la firme taïwanaise ne tienne pas compte des anciens ordinateurs portables à double écran — comme le Zenbook Pro Duo et le Zenbook Duo de la société — qui étaient aussi des machines de gaming assez polyvalentes.

Comme les anciens ordinateurs portables à double écran de ASUS, il y a un écran (le principal de 15,6 pouces) qui peut être soit un panneau 4K à 60 Hz, soit un panneau d’une résolution full HD (1 920 x 1 080 pixels) à 300 Hz. Le premier est destiné aux créateurs de contenu (ASUS précise qu’il couvre 100 % de l’espace de couleur RVB d’Adobe) ; le second plaira davantage aux joueurs.

Ensuite, un deuxième écran est intégré dans la moitié supérieure du clavier. Il s’agit d’un écran tactile de 14,1 pouces à 60 Hz, avec une résolution de 3 840 x 1 100 pixels. Le bord supérieur de l’écran se soulève de la base pour le positionner à un angle de 13 degrés. Il permet également une prise d’air de 28,5 mm pour un refroidissement amélioré. Les deux écrans devraient donc être confortablement installés dans votre champ de vision lorsque vous utilisez votre ordinateur portable.

Il est facile de voir les cas d’utilisation ici : vous pouvez avoir Twitch ouvert sur l’écran du bas pendant que vous jouez en streaming ou avoir Discord ouvert sur un écran et votre jeu dans un autre si vous jouez avec des amis.

Un second écran très utile

Vous pouvez également utiliser l’écran secondaire pour accéder facilement aux superpositions dans le jeu. ASUS indique qu’elle s’est associée à des développeurs pour créer du contenu avec des interfaces et des commandes spéciales adaptées à la configuration à double écran, et qu’elle s’est également associée à Adobe pour des outils spéciaux de création de contenu.

En ce qui concerne les configurations, le Zephyrus Duo 15 dispose d’une batterie de 90 Wh et se recharge par un port USB-C qui offre un support au Thunderbolt 3. Le modèle le plus cher comprendra l’écran 4K, le processeur Intel Core i9-10980HK, 32 Go de RAM, 2 To de stockage (RAID) et une GeForce RTX 2080 Super.

Le ASUS ROG Zephyrus Duo sera disponible en France à la fin du deuxième trimestre à partir de 3 999 €.