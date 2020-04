MSI annonce de nouveaux ordinateurs portables avec une puce Intel Comet Lake-H

MSI a annoncé que certains des premiers ordinateurs portables à inclure les nouveaux processeurs Intel de 10e génération de sa série Comet Lake-H. La société a annoncé les spécifications et les dates de sortie de ses GS66 Stealth, GE66 Raider et Creator 17, qui ont tous été dévoilés au CES plus tôt cette année.

Les deux périphériques de gaming seront équipés d’une puce Core i9-10980HK, tandis que le Creator 17 aura le processeur Core i7-10875H. Les trois appareils seront également équipés de la carte graphique mobile Geforce RTX 2080 Super Max-Q de Nvidia.

Des deux ordinateurs portables de gaming, le GS66 Stealth est le plus « light ». Selon MSI, il est idéal pour les professionnels qui pourraient également apprécier les jeux occasionnels. En revanche, le GE66 Raider est destiné aux joueurs qui veulent quelque chose de voyant ; il possède une large bande lumineuse personnalisable sur la face avant qui peut afficher plus de 16 millions de couleurs.

Les deux ordinateurs portables de 14 pouces sont équipés de nouveaux systèmes de refroidissement : le GS66 possède trois ventilateurs avec des pales de 0,1 mm, qui, selon MSI, sont les plus fines du monde, tandis que le GE66 possède deux ventilateurs avec des pales de 0,25 mm. Ils sont également équipés d’un nouveau système audio. MSI indique qu’elle a travaillé avec le fabricant de haut-parleurs Dynaudio pour améliorer le son.

Et ils peuvent tous deux être configurés avec un écran à 300 Hz.

Une grosse batterie

Mais ce qui pourrait changer la donne, c’est que les ordinateurs portables ont une batterie de 99,9 Wh, ce qui semble être ma plus grande batterie que l’on puisse mettre dans un ordinateur portable. Ce sera donc une bonne nouvelle pour de tels ordinateurs.

Le Creator 17 est, comme son nom l’indique, conçu pour les professionnels de la création. La grande nouvelle, c’est qu’il s’agit du premier ordinateur portable à être équipé d’un écran mini LED. Les mini LED sont (comme vous l’avez probablement deviné) beaucoup plus petites que les LED ordinaires, de sorte que les écrans peuvent en contenir davantage et peuvent s’éteindre et s’éclairer avec plus de précision. L’écran a une résolution de 3 840 x 2 160 pixels, et peut atteindre une luminosité de 1000 nits.

Le Creator 17 est également compatible avec le logiciel Creator Center de MSI, qui comprend des outils supplémentaires pour les utilisateurs. Par exemple, vous pouvez affecter un certain nombre de cœurs de processeur à certaines tâches ou sélectionner des profils prédéfinis.

Le GS66 Stealth est disponible à partir de 1 599 dollars, tandis que les GE66 Raider et Creator 17 commencent tous deux à 1 799 dollars.